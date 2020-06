von SK

Laut Informationen der Stadtverwaltung werde die Fahrbahn der beiden Straßen Anfang der kommenden Woche asphaltiert, wenn es das Wetter zulasse. Dafür gebe es bereits am heutigen Freitag, 26. Juni, Vorarbeiten, für die die Straße vollständig gesperrt werden müsse. Daher könnten Anwohner in dieser Zeit nicht zu ihren Grundstücken fahren, so die Stadtverwaltung. Die Zufahrt zur Friedhofstraße und zur Pestalozzistraße ist in dieser Zeit nur bis zur Baustelle möglich. Erreichbar sind beide nur über die Straße Am Maisenbühl. In den beiden Straßen ist seit Mitte März ein Entlastungskanal für den Seedagraben entstanden. Bei einer Untersuchung hatte sich herausgestellt, dass dieser nicht groß genug ist, um die geforderte Menge an Regenwasser abzuleiten. Der Auftrag hatte ein Volumen von 250.000 Euro.