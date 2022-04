In der voll besetzten Lichtberghalle in Winterspüren lag am Samstagabend Spannung in der Luft. Nach zwei Jahren coronabedingter Abstinenz wurde an diesem Abend das lange herbei gesehnte Konzert des Musikvereins Winterspüren unter der Leitung von Marco Geigges zelebriert. Es hätte bereits im vergangenen Jahr stattfinden sollen, musste dann aber aufgrund der noch immer Unheil stiftenden Pandemie verschoben werden.

Gefördert von „Kunst trotz Abstand“

Doch nun war der Abend endlich da, und die Freude und Erleichterung darüber war allen Anwesenden anzusehen und auch anzuhören. Das Förderprogramm „Kunst trotz Abstand“ des Baden-Württembergischen Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst hatte es dem Musikverein – auf Initiative des Vorsitzenden Michael Keller-Fröhlich – ermöglicht, aus dem Abend ein Ereignis der besonderen Art zu machen: Neben dem Musikverein spielte nämlich auch noch der eingeladene Saxophon-Solist Arno Haas und sang das Chorensemble Zoffvoices unter der Leitung von Dirk Werner.

Arno Haas begleitet die Zoffvoices, wobei Altistin Anna Lena Riehle ein Solo singt. Vorne im Bild Chorleiter Dirk Werner. | Bild: Constanze Wyneken

Die Zusammenarbeit mit diesem Konstanzer Frauenchor war dadurch entstanden, dass Claudia Keller-Fröhlich, die Ehefrau des Vereinsvorsitzenden, Teil dieses Ensembles ist. Die Zoffvoices hatten dieses Konzert im Winter eigentlich zusammen mit der Südwestdeutschen Philharmonie aufführen wollen, was aber auch abgesagt werden musste, wodurch nun der Musikverein Winterspüren an die Stelle des Profi-Orchesters gerückt war.

Konzert in drei Abschnitten

In drei Abschnitten, mit jeweils kurzen Umbaupausen dazwischen, präsentierten die Musiker ihrem aufmerksamst lauschenden Publikum Melodien und Songs, die bis ins Herz drangen, die Seele mit Jubel erfüllten und den einen oder anderen Fuß zum Wippen oder Finger zum Schnippen brachte.

Da waren im ersten Teil Kompositionen von Thomas Doss, Rossano Galante, Otto M. Schwarz oder Thiemo Kraas, die vor dem inneren Auge einen Film ablaufen ließen und einen mitnahmen in eine faszinierende Phantasiewelten (Imagasy), in den erhabenen Himalaya (Mount Everest) oder in die schwirrende Metropole Wien (Saxpack).

Michael Buhl moderierte gekonnt und Marco Geigges leitete die 45 Musiker des Musikvereins Winterspüren sehr exakt, mit absoluter Präzision und fröhlicher Lebendigkeit und, wie es schien schwebend leicht, durch die größtenteils sehr anspruchsvollen Passagen.

Zugabe mitten im Konzert

Das Orchester zeichnete sich durch große Spielfreude, durch waches Aufeinander-Achten und einen kongruenten Klang aus. Die Stücke waren so ausgewählt, dass jede der Instrumentengruppen für sich brillieren konnte: das Holz mit Akkuratesse, das Blech mit viel Wärme und die Perkussion mit peppigem Beat.

Das Saxophonspiel von Arno Haas, mit sanftem Ansatz und rhythmisch in Perfektion, verschmolz mit den Klängen des Musikvereins und euphorisierte das Publikum derart, dass dies eine Zugabe forderte – mitten im Konzert.

Zuhörer staunen und swingen

Die Zoffvoices, denen der zweite Konzertteil allein gehörte, hatten ihre ganz eigene Art, das Publikum mitzureißen und, nicht zuletzt durch die charmant-witzige Moderation von Birte Mangaard, zu verzaubern. Stücke wie „Haus am See“ (Peter Fox), „Son of a Preacher Man“ (Dusty Springfield) oder „Schuld war nur der Bossa Nova“ (Manuela) sind zwar allseits bekannt, ihre choreigene Interpretation, dynamischen Choreographien und die Arrangements von Dirk Werner, der den Chor am Klavier (Synthesizer) begleitete und Einsätze gab, ließen aber staunen und mit-swingen.

Solistisch traten besonders Anna Lena Riehle mit gospelinspiriertem, starkem Sopran und Dana Zschommler mit vollmundig-jazzigem Alt hervor und gaben so den Liedern ihren letzten Schliff, das Sahnehäubchen. Die Zoffvoices rissen mit und Winterspüren schloss die 30 Sängerinnen in ihr Herz.

Steigerung in Teil drei

In Teil drei des Konzertes stieg die Stimmung in der Lichtberghalle dann auf ein Maximum: Musikverein, Zoffvoices und Arno Haas musizierten gemeinsam und ließen Musikstücke wie „Gold“ (Spandau Ballett), „Undisclosed Desires“ (Matthew Bellamy) und „Ride like the Wind“ (Christopher Cross), das als Zugabe den Saal zum Toben brachte, im ganz neuen, musikalischen Gewand erklingen.

Zuhörerin Gabriele Haibt-Lüttke sagte: „Das ist einfach sehr, sehr schön wie sie alle musizieren. Auch die anspruchsvollen Stücke werden toll interpretiert. Man muss ja auch bedenken, dass es bis auf Arno Haas alles Amateure sind.“ Und Heidrun Buhl, deren Sohn und Ehemann beide im Musikverein musizieren, ließ verlauten: „Alle sind gottfroh, dass endlich wieder Live-Musik gemacht wird.“ Sie fügte hinzu, dass es gar nicht so leicht gewesen sei, alle Instrumente für das Konzert zusammen zu bekommen. Der Musikverein habe nämlich durch Corona Mitglieder lassen müssen.

Profi-Saxophonist genießt Konzert

Selbst Arno Haas genoss das Konzert sichtlich und sagte dem SÜDKURIER, er habe zwar in der Corona-Zeit eine Schallplatte aufgenommen, Musik geschrieben und Video-Arbeit gemacht. Aber die Absage von rund 300 Konzerten in den vergangenen zwei Jahren sei schon sehr schmerzlich gewesen.

Er sei jedoch ein positiver Mensch, der nicht gleich, so wie einige seiner Kollegen, von denen es ein paar „nicht geschafft hätten“, in ein tiefes Loch falle. Umso mehr habe er das gemeinsame Konzert mit dem Musikverein Winterspüren und den Zoffvoices, mit Menschen, deren Herz für die Musik schlägt, genossen. Am Ende waren sich alle einig, dass ein Konzert mit Publikum das einzig Wahre ist.