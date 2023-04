Wie es sich für eine Premiere gehört, war das Frühjahrskonzert des Musikvereins Wahlwies in der Roßberghalle gut besucht. Unter den rund 180 Zuhörern waren auch Vertreter der benachbarten Musikvereine. Ebenso nahmen Mitglieder des Ortschaftsrats, Ortsvorsteher Udo Pelkner und Bürgermeister Rainer Stolz die Gelegenheit wahr, den Musikverein Wahlwies mit seinen 33 aktiven Musikern erstmals unter der Leitung von Dirigent Florian Fritschi zu erleben. Für den Neubeginn hatte dieser zusammen mit dem Orchester ganz unterschiedliche Stücke ausgewählt. Die bunte Mischung aus sieben Ländern nahm das Publikum mit auf eine Reise durch Europa. Reiseleiter war Jan Dorell.

Nach dem Marsch „Preußens Gloria“, der 1871 in Frankfurt/Oder uraufgeführt worden war, ging es mit dem „Glacier Express“ durch die Schweiz. Dann fanden sich die Zuhörer im Süden Spaniens wieder, als vier Sätze aus der Oper „Carmen“ erklangen. Jan Dorell erklärte, dass es im Stück „Lord of the Dance“ im Grunde um den Kampf des Guten gegen das Böse gehe. Er empfahl: „Irische Lebensfreude erlebt man am besten in einem Irish Pub“ und fügte scherzhaft hinzu, er zeige gerne nach dem Konzert in einem kleinen Workshop, wie man Guinness richtig trinke.

Jürgen Schröder, stellvertretender Verbandspräsident des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee, führte dann in die Ehrungszeremonie ein. Die Corona-Zeit habe den Musikern viel abverlangt. Über allem habe gewissermaßen eine Fermate gestanden. „Musiker kennen dieses Notationszeichen. Es steht für An- oder Innehalten und wurde früher auch Coronata oder Corona genannt“, so Schröder. Jetzt gelte die musikalische Vortragsbezeichnung Accelerando, die für eine allmähliche Beschleunigung stehe. „Die Vereine nehmen wieder Fahrt auf, das Tempo steigt“, machte Schröder deutlich. Und da ihm klar sei, dass der Onkel, der etwas mitbringe, immer besser sei, als die Tante, die Klavier spiele, habe er als „Onkel vom Blasmusikverband“ Ehrungen mitgebracht. Elf Musiker und der frühere Dirigent des Musikvereins Wahlwies, Anselm Wagner, erhielten Ehren- und Verdienstnadeln.

Den zweiten Teil eröffnete der Musikverein mit einem Medley aus James Bond-Melodien. Mit Musik zum Film „Der Glöckner von Notre-Dame“ ging es weiter: „Schließen Sie die Augen, hören Sie zu. Sie erkennen die Stellen wieder“, empfahl Jan Dorell. Schlagerfans kamen beim Medley Pur in Concert auf ihre Kosten. Hier zeigten die Musiker sogar kurz ihr Gesangstalent. Als Zugabe brachte das Orchester, das sich für den Auftritt mit einigen Gastmusikern verstärkt hatte, ein Polka-Potpourri, das vom Klatschen der Zuhörer begleitet wurde. Abschließend erklang – passend zum Neustart – „Wind of Change“. Mit diesem Lied endete die Reise in Deutschland.

Wie in früheren Jahren bewirtete das Handharmonika-Orchester Wahlwies die Gäste. Florian Fritschi und Andreas Sauter zeigten sich zufrieden. „Ein gelungener Neubeginn“, urteilten beide.

Nach den Pfingstferien ist eine Instrumentenvorstellung in der Grundschule geplant. Der Sommerabend auf dem Schulhof wird voraussichtlich am 15. Juli stattfinden.