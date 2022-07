Termine

Weitere Termine im Geburtstagsjahr der Musikschule Stockach, die nun 45 Jahre alt ist, sind folgende: Am Samstag, 3. Dezember, ist der Vorspielnachmittag im Bürgerhaus Adler-Post, am Mittwoch, 7. Dezember, findet die Nikolausfeier aller Orchester statt und am Donnerstag, 15. Dezember, ist die Altenfeier in der Jahnhalle. Informationen und Kontakt zur Musikschule Stockach im Internet: www.musikschule-stockach.de