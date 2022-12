Im Haus der Harfenistin Johanna Dammert gab es in diesen Tagen besinnliche Adventsmusik beim Schein hunderter Kerzen unterm Weihnachtsbaum. Seit mittlerweile 22 Jahren bietet Johanna Dammert gemeinsam mit ihrem Mann Andreas diese Veranstaltungen aus einer ganz besonderen Motivation heraus: „Wir möchten einen heimeligen Raum im Advent bieten, der über die Musik Menschen miteinander verbindet.“

Früher sei diese Adventsmusik eher Freunde oder Bekannte gedacht gewesen. Dammerts Kinder hätten mit Hackbrett, Klarinette, Gitarre oder Akkordeon mit musiziert und oft hätten auch Harfenschüler von Johanna teilgenommen. So sei es gekommen, dass etliche Streicher oder auch vier Harfen und ein Saxophon das Ereignis musikalisch mitgestaltet hätten. Doch dann zeigten immer mehr Menschen außerhalb des familiären Umkreises Interesse und so habe man die Veranstaltung nach außen geöffnet.

Gute Gespräche und neue Freundschaften

Es sei nicht wichtig, ob man mit einem Instrument teilnehme oder nicht, denn „es geht uns darum, dass jeder sein Instrument, seine Stimme oder sein Dasein mitbringt“, erklärt Johanna Dammert. Die Atmosphäre sei immer privat und geschützt. Und durch die Musik würden Grenzen überwunden. Denn es kämen Menschen aus verschiedenen Ländern, mit unterschiedlichem Glauben oder Alter, Ansichten oder Meinungen zusammen. Aber die Musik würde alle miteinander verbinden, habe Johanna Dammert jedes Mal erlebt.

Und spätestens in der Pause kämen alle miteinander ins Gespräch, entstünden Netzwerke und würden neue Freundschaften geknüpft. Jeder, der möchte, bringe irgendein Gebäck oder eine Nascherei mit. Und die Dammerts halten warme Getränke für die Gäste bereit. Sogar Hündin Nala genieße die Musik und liege dabei.

Spenden für eine alleinerziehende Mutter

Wie in jedem Jahr hat Johanna Dammert auch in diesem Jahr Spenden gesammelt: Sie gehen diesmal an eine mit ihr verwandte und alleinerziehende Frau mit vier Kindern in Berlin. Das Geld soll der Frau helfen, ihre Wohnung zu heizen, denn ihr Einkommen reiche dafür hinten und vorne nicht aus. Die Spenden sollen dafür sorgen, dass die Temperatur in der Wohnung den Winter hindurch wenigstens 19 Grad betragen könne. „Bei unserem letzten Besuch dort war die Wohnung eisig, es waren nur 13 Grad. Aber das darf nicht sein. Denn Kinder müssen es warm haben“, findet Johanna Dammert.

Bei Interesse an zukünftigen Veranstaltungen und Konzerten kann man Johanna Dammert per E-Mail an johannadammert@t-online.de schreiben, um in ihren Verteiler aufgenommen zu werden. Kontakt ist auch unter der Telefonnummer (0 77 71) 3539 oder (0173) 452 92 53 möglich. Infos im Internet unter www.johannadammert.de.