Jedes Jahr findet in Stockach eine Konzertreihe statt, zu der alle Musikbegeisterten aus der weiten Region eingeladen sind. Dieses und nächstes Jahr findet die Reihe, die laut dem Programmheft „zu den traditionsreichsten Konzertreihen der Bodenseeregion“ zählt, bereits zum 33. Mal statt. Organisiert wird die Konzertreihe von der Südwestdeutschen Mozartgesellschaft und der Stadt Stockach.

Das Pestalozzi-Kinderdorf in Wahlwies ist diesmal mit an Bord, denn das diesjährige Weihnachtskonzert wird im Festsaal des Kinderdorfes stattfinden. Kulturamtsleiterin Corinna Bruggaier, der Vorsitzende der Mozartgesellschaft, Georg Mais, und Daniela Speidel, zuständig für Kommunikation und Fundraising im Pestalozzi-Kinderdorf, erzählen, auf was sich die Zuschauer freuen dürfen.

Musiker aus Ukraine dürfen kommen

Von den insgesamt sieben Konzerten finden fast alle in der Adler Post statt, berichtet Georg Mais. Das seien dann eher kleinere Kammerkonzerte, so Mais. Das Weihnachtskonzert finde im Pestalozzi-Kinderdorf und das Neujahrskonzert in der Jahnhalle in Stockach statt. Das Neujahrskonzert sei das größte und am stärksten nachgefragte Konzert der Reihe. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart bis Strauß, gespielt von Philharmonikern aus der Ukraine.

Dieses Konzert habe eine lange Tradition: Vor 13 Jahren sei die ukrainische Philharmonie aus Lemberg zum ersten Mal nach Stockach eingeladen worden, erzählt Mais. Dass das Neujahrskonzert nun trotz des Krieges immer noch stattfinden könne, sei Mais zufolge „keine Selbstverständlichkeit“, denn aktuell gelte in der Ukraine aufgrund der Wehrpflicht ein Ausreiseverbot für alle Männer bis zum Alter von 60 Jahren.

Für die Philharmoniker wurde eine Ausnahmeregelung ausgehandelt, sodass sie nun für das Konzert nach Deutschland reisen dürfen. Die Musiker seien sicherlich froh, wenn sie aus ihrem Land mal rauskommen, was unter den aktuellen Umständen nicht einfach sei, so Mais. Einige der früheren Orchestermitglieder seien mittlerweile auch in der Armee, erzählt er weiter.

Seltene Stücke aus aller Welt

Das Weihnachtskonzert im Kinderdorf werde von dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim gespielt und von Mais selbst dirigiert. Über Teile des Programms sagt er: „Da haben wir echte Raritäten, die so auch noch nicht gekommen sind.“ Das erste Stück, das Concerto grosso des italienischen Komponisten Arcangelo Corelli sei jedoch eher eine „Hitparade der Barockmusik“.

Neben Stücken von Händel und Bach seien bei dem Konzert auch deutsche, russische und ukrainische Weihnachtslieder, sowie eine Serenade des russischen Komponisten Pjotr Iljitsch Tschaikowski vertreten. „Letztendlich soll das zeigen, dass wir in der Kunst kosmopolitisch unterwegs sein wollen“, also weltoffen, betont Mais.

Was macht die Südwestdeutsche Mozartgesellschaft? Die Südwestdeutsche Mozart-Gesellschaft ist ein gemeinnütziger Kunstverein, der laut seiner Internetseite deutschlandweit Musikveranstaltungen wie zum Beispiel Musik-Festivals, Abonnement-Konzertringe und Einzelkonzerte mit hochrangigen Künstlern aus dem In- und Ausland organisiert. Dabei solle aber nicht nur Mozart zu hören sein. Der Verein ist vielmehr deshalb nach dem berühmten österreichischen Musiker und Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart benannt, da man Mozart als ein Synonym für gute Musik und zeitlose Kunst verstehe.

Kinderdorf-Gründer war auch Komponist

Im Februar 2024 stehe dann ein Klavierkonzert an, das Georg Mais mit einer Lesung über die Beziehung der drei berühmten romantischen Musiker Robert und Clara Schumann sowie Johannes Brahms begleitet. Der Text, den Mais selbst geschrieben habe, solle auch für Laien leicht verständlich sein, beteuert er.

Ein weiteres Klavierkonzert sei im April 2024 mit Johannes Obermeier, dem Preisträger des ARD-Musikwettbewerbs 2022, geplant. „Für mich eine sehr beeindruckende Persönlichkeit“, sagt Mais über ihn. Und den Abschluss der Spielzeit bilde ein Konzert für Kinder und Familien im Mai 2024, bei dem Schüler und Schülerinnen des Schulverbunds Nellenburg mitwirken, sagt.

Über das Weihnachtskonzert im Pestalozzi-Kinderdorf sagt Daniela Speidel: „Das ist für uns eine schöne Gelegenheit, sichtbar zu werden mit der Stadt Stockach.“ Erich Fischer, der Gründer des Kinderdorfes, sei selbst Musiker und Komponist gewesen.

Besondere Perlen in Stockach

Schön sei auch, dass Kinder aus dem Kinderdorf, die das Konzert besuchen, auf diese Weise einen Zugang zu Kultur bekommen. „Die haben nicht immer direkt Lust darauf, aber danach sind sie begeistert“, berichtet sie. Und für Kinder, die selbst ein Instrument spielen, sei es ebenfalls eine wertvolle Erfahrung, dieses Instrument auf der Bühne zu erleben.

Durch die Sponsoren sei es möglich, die Eintrittspreise für die Konzerte moderat zu halten und es gebe zudem die Möglichkeit, eine Abokarte zu erwerben, mit der man alle Konzerte mit Ausnahme des Familienkonzerts besuchen könne, sagt Corinna Bruggaier. Der Stamm an Abonnenten sei relativ stabil und Kündigungen erfolgen meist nur aus Alters- oder Umzugsgründen, was auf jeden Fall für die Konzerte spreche.

Fast sein halbes Leben lang gebe es nun schon die Meisterkonzerte in Stockach, berichtet Georg Mais. „Ich genieße das auch selbst, wenn ich im Publikum sitze“, sagt er. Und auch Corinna Bruggaier betont: „Ich finde die Perlen, die hier nach Stockach kommen, sehr besonders.“