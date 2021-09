Mit Musik etwas Gutes tun – das will die Schlagergruppe Papi‘s Pumpels um Frontmann Rainer Vollmer aus Stockach am Musikprob Brassfestival in Pfullendorf in dieser Woche gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen sollen an ihrem Auftritt am Sonntag, 5. September, die Zuschauer wieder Kultur genießen können, zum anderen sollen bei dem Konzert Spenden für die Hochwasserhilfe gesammelt werden.

Die Idee dazu kam von Ewald Restle, Initiator und Organisator des Brassfestivals. Er ist bereits seit vielen Jahren beim Rotary Club Pfullendorf-Meßkirch aktiv, seit diesem Jahr besetzt er das Amt des Präsidenten. „Wir sind kein elitärer Club, wir wollen Leuten helfen, die es nicht so gut haben wie wir“, betont er. „Nun haben wir die tollste Gelegenheit, das hier zu machen.“

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten

Traditionell beginnt der Sonntag des Brassfestivals um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst. In diesem Jahr wird dabei die Kollekte für die Hochwasseropfer in Rheinland-Pfalz gesammelt, berichtet Ewald Restle. Den Tag über sorgen dann verschiedene Bands für musikalische Unterhaltung, bevor das Festival um etwa 18.30 Uhr zu Ende gehe. Bislang – denn in diesem Jahr soll um 18.30 Uhr das Benefizkonzert von Papi‘s Pumpels beginnen. Der Eintritt ist wie auch bei den anderen Konzerten an diesem Tag frei, aber es wird ebenfalls um Spenden für die Betroffenen in Rheinland-Pfalz gebeten.

„Wir hoffen, dass wir viel Geld sammeln“, sagt Ewald Restle. „Die vollen Einnahmen gehen direkt an die Betroffenen.“ Denn der Rotary Club Pfullendorf-Meßkirch stehe in Kontakt mit einem Schwestern-Club, der selbst auch Gelder für die Flutopfer sammelt und diese direkt an die Bürgermeister der zerstörten Gemeinden verteilt. An diesen sollen auch die Spenden aus Pfullendorf übergeben werden – wenn es klappt direkt am Sonntag auf der Bühne. Zudem sei in einer Konzertpause eine Live-Schaltung nach Rheinland-Pfalz geplant, damit die Gäste des Brassfestivals einen Eindruck bekommen, „wie es da aussieht“, so Restle.

Hoffnungs-Trompeter Franz Josef Graf ist auch dabei

Neben Papi‘s Pumpels wird auch ein besonderer Gast am Sonntagabend in Pfullendorf auf der Bühne stehen – als „Mega-Highlight“, wie Ewald Restle hervorhebt. Es handelt sich um den Trompeter Franz Josef Graf, der nach der Flutkatastrophe ins Ahrtal fuhr, um zwischen Trümmerbergen zu spielen und den Menschen vor Ort Hoffnung zu machen. Mehrere Medien berichteten über seine Aktion. Restle kontaktierte ihn und lud ihn nach Pfullendorf ein, vor wenigen Tagen sagte Graf zu. „Das ist eine ganz große Sache“, sagt der Organisator.

Rainer Vollmer, der als Moderator des Brassfestivals bereits vor Sonntag in Pfullendorf vor Ort ist, freut sich, mit dem Auftritt helfen zu können. „Das war nie eine Frage“, sagt er zur Beteiligung seiner Band an der Aktion. „Ich finde es cool, wenn man da etwas bewirken kann.“ Benefizkonzerte seien für Papi‘s Pumpels auch nichts Neues. Bereits im Jahr 2014 sammelten sie gemeinsam mit dem Duo Glasperlenspiel und der Band Kentucky Boys Geld, nachdem vier Jungen nach einer Verpuffung in einem Bauwagen schwere Verbrennungen erlitten hatten. „Und für mich ist es richtig, wenn ich mit dem, was ich tue, helfen kann“, sagt Vollmer. Am Musikprob Brassfestival seien Papi‘s Pumpels bisher allerdings noch nicht aufgetreten – „da wir ja auch drei Blasmusikinstrumente in der Band haben, passt das ja aber“, ist sich Rainer Vollmer sicher.

Freude über Auftritte

Aber auch unabhängig des Benefiz-Aspekts freut sich Rainer Vollmer, wieder auf der Bühne stehen zu dürfen, auch wenn nicht alles gleich sei wie vor Corona – unters Publikum mischen dürfen die Musiker sich etwa nicht, obwohl das bisher üblich gewesen sei. Im vergangenen Jahr fiel die komplette Saison Corona zum Opfer, über 50 Auftritte mussten Papi‘s Pumpels absagen. Problematisch: „Erstens fehlt es dir als Musiker und zweitens sind es auch 50 Mal die Gagen, die einfach fehlen.“ In diesem Jahr waren bereits drei Auftritte möglich, das erste am Hafenfestival in Uhldingen, vier weitere sollen einschließlich des Benefizkonzerts laut der Internetseite der Band noch folgen.

Papi‘s Pumpels beim Hafenfestival in Uhldingen-Mühlhofen am 23. Juli dieses Jahres. Es war das erste Konzert seit Corona. | Bild: Kleinstück, Holger

Dabei fühlt sich Vollmer als Musiker etwa gegenüber Fußballern benachteiligt. Die Fußball-EM etwa habe nur kurz vor dem Hafenfestival stattgefunden, dort seien die Besucher dicht an dicht vor Ort gewesen, für die Kultur gelten jedoch strengere Regeln, beklagt er.

Auch die Yetis Stockach sind dabei

Papi‘s Pumpels sind übrigens nicht die einzigen Musiker mit Verbindungen nach Stockach, die in diesem Jahr am Brassfestival in Pfullendorf auftreten. Auch die Guggenmusikgruppe der Yetis Stockach stehen am Samstagmittag auf der Bühne. Wie es dazu kam, erklärt Rainer Vollmer, der die Gruppe Ende der 1980er-Jahre mit gründete: So hätten die Yetis an der Fasnacht 2020 beim Narrentreffen in Pfullendorf an einem Musikwettbewerb teilgenommen, dessen Gewinner mit einem Auftritt auf dem Musikprob Brassfestival belohnt wurde.

Die Yetis gewannen tatsächlich – und sicherten sich so einen Platz auf der Bühne. Eigentlich hätten sie direkt im Jahr 2020 auftreten sollen, erzählt Rainer Vollmer, doch das Festival musste wegen Corona gleich mehrmals verschoben werden. Nun ist es aber endlich soweit und Rainer Vollmer ist stolz auf seine Truppe, obwohl er selbst aktiv nicht mehr mit musiziert.