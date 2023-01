Die Kirche war voll. Schon eine halbe Stunde vor Konzertbeginn war kein Sitz mehr frei und auch kaum mehr Raum zum Stehen. Die vielen Menschen sind gekommen, um einen besonderen Chor zu hören, denn: Einen Gospelchor wie Gospelicious, der in der Stockacher Kirche St. Oswald zu Gast war, gibt es nur einmal.

Pfarrgemeinderat Stephan Kessler scherzte in seiner Begrüßung: „Wenn ich gewusst hätte, dass so viele kommen, dann hätten wir die Kirche verlängert.“

Wer nun beim Begriff Kirchenkonzert an ein Konzertereignis im Spektrum der ernsten Musik denkt, liegt falsch. Im Publikum waren Menschen jeglichen Alters zu finden: Kinder, Familien, Jugendliche, Senioren – und sie hatten einen bewegenden Abend, im wahrsten Sinne des Wortes.

Singen, schnippen, tanzen, fühlen

Denn beim Gospel, dem afroamerikanisch-spirituellen Gesang im Gottesdienst in englischer Sprache, soll nicht nur gesungen, sondern geschnippt, geswingt, gegroovt, getanzt und die Musik in tiefster Seele gefühlt werden. Und das, was diese 23 Damen und Herren des Chores, alle zwischen 16 und 26 Jahre jung, unter der Leitung von Jörg Sommer boten, war mitreißend ohnegleichen, ganz ohne kitschig zu sein.

Mit wunderschönen Stimmen in allen Lagen, hochenergetisch und einer offenkundig gezeigten Freude an dem, was sie taten, ließen die Sänger ein ganzes Feuerwerk an Funken auf das Publikum überspringen.

Viele Sänger sind Jugend-Musiziert-Preisträger. Manche haben sich aber auch einfach beworben und wurden auserwählt, bei dem Projektchor mitzuwirken. Ohne Talent wäre ein solches Konzertprogramm auf keinen Fall möglich gewesen.

Eines von drei Konzerten in Stockach

Der Chor probt pro Jahr nur zweimal für eine Woche, erst nur mit dem Chorleiter und dann mit der vierköpfigen Band, bestehend aus Matti Münch am Schlagzeug, Andreas Bott am Bass, Alexander Neher an den Drums und Andreas Reif am Keyboard.

Es gibt pro Jahr nur drei Konzerte mit freiem Eintritt. Eines davon war in Stockach – ein „großes Los“, wie es Stephan Kessler ausdrückte.