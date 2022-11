Dieter Barck ist Chorleiter aus Leidenschaft. Mit einem Projektchor der Waldorfschule Wahlwies, dem Orchester Collegium Cantabile und vier Solisten präsentiert er das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart. Der Chor besteht aus über 60 Personen – Eltern, Lehrern, Schülern und Mitarbeitern der Waldorfschule, aber auch Mitarbeitern aus dem Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf.

Sie alle waren seinem Aufruf gefolgt, eines der wichtigsten Chorwerke auf die Bühne zu bringen. Das Konzert findet am Samstag, 12. November, um 18 Uhr in der St. Meinrad Kirche in Radolfzell statt und dauert eine gute Stunde. Der Eintritt ist frei.

Ein fesselndes Stück Musikgeschichte

Dieter Barck erzählt, er habe das Requiem vor Jahren schon einmal mit einem anderen Chor dargeboten. „Die Musik fesselt mich. Nichts an dem Werk ist Zufall, die Musik ist symbolisch und einfach herrlich.“ Jetzt arbeite er mit zum Teil sehr geübten Sängerinnen und Sängern, teils auch mit jungen Menschen, die zum ersten Mal im Chor singen. „Insgesamt ist es ein recht junger Chor“, so Barck. Es seien 18-Jährige dabei, aber auch einige über 60-Jährige.

Diese Profis sind am Werk

Mit Irene Mattausch (Sopranistin aus Radolfzell), Mirjam Kapelari (Altistin aus Rosenheim), Tobias Völklein (Tenor aus Trossingen) sowie Sebastian Schäfer (Bass aus Karlsruhe) hat Barck Solisten gewonnen, die ihm empfohlen wurden oder mit denen er schon gearbeitet hat. Sie stoßen erst zur Generalprobe zum Chor.

Ebenso halten es die 25 professionellen Orchestermusiker vom Collegium Cantabile, die aus dem ganzen süddeutschen Raum kommen. Dieter Barck erklärt: „Es gibt keine hohen Holzbläser wie Querflöte oder Oboe, auch Waldhörner fehlen. Mozart verwendet Bassetthörner, die nur wenige Komponisten einsetzen. Sie werden häufig bei religiösen Zusammenhängen verwendet.“ Das Fagott bekomme Melodieaufgaben und drei Posaunen seien mit im Spiel.

Das Requiem entstand 1791 als Auftragswerk. Mozart starb während der Komposition, zwei Komponisten vervollständigten das Werk auf Wunsch der Witwe Constanze Mozart. Es gilt dennoch als eines der beliebtesten und am höchsten eingeschätzten Werke Mozarts.