Johannes Timpel, ehemaliger Auszubildender im Auer Biker Village (ABV), hat allen Grund zur Freude. Im August absolvierte er seine Gesellenprüfung als Zweiradmechatroniker mit herausragendem Ergebnis und wurde zum 1. Kammersieger ernannt. Damit qualifiziert er sich für die Deutsche Meisterschaft im Handwerk im Bereich Zweiradmechatronik/Motorradtechnik, schreibt die Auer Gruppe in einer Pressemitteilung. Die Auszeichnung kam für Timpel selbst überraschend, wie er seinem Arbeitgeber verriet. Obwohl er das Gefühl gehabt habe, dass die Abschlussprüfung gut gelaufen sei, habe er dennoch nicht mit einem solch exzellenten Ergebnis gerechnet. Das Ergebnis seiner Prüfung unterstreiche Timpels hohes Engagement und seine bemerkenswerten Fähigkeiten in diesem anspruchsvollen Handwerksberuf, heißt es in der Mitteilung der Auer Gruppe. Für den ehemaligen Auszubildenden seien Genauigkeit und Präzision der Schlüssel zum Erfolg. Seine ruhige Herangehensweise – selbst in Prüfungssituationen – habe ihm geholfen, seine Aufgaben mit höchster Sorgfalt zu erledigen und die Prüfung mit Bravour zu meistern.

Aber auch sein Ausbildungsbetrieb, das ABV, habe zu seinem Erfolg beigetragen. Insbesondere Ausbilder Csaba Szalai, der deutschlandweit selbst zu den Besten auf seinem Gebiet zähle, habe Timpel wertvolles Wissen und wichtige Fähigkeiten in der Diagnose- und Motorradtechnik vermittelt und ihn bestmöglich für die anstehende Prüfung vorbereitet.

Ursprünglich habe Timpel seine berufliche Laufbahn mit einem Informatikstudium begonnen und nebenbei in einer Autowerkstatt gejobbt. Doch schon bald habe er bemerkt, dass ihm das praktische Arbeiten im Beruf fehlt. Seine tief verwurzelte Leidenschaft zur Mechanik habe ihn letztendlich auf den Weg der Zweiradmechatronik geführt. Diese Entscheidung habe sich als Glücksgriff erwiesen, denn heute dürfe er seine Passion für Traumräder täglich ausleben und somit sein einstiges Hobby zu seiner Berufung machen. Für seine berufliche Zukunft hat Johannes Timpel große Ziele. Er strebt an, den Meistertitel zu erlangen oder vielleicht ein duales Studium im Bereich Mechatronik zu absolvieren. Auch nach der Arbeit endet seine Leidenschaft für Zweiräder nicht. In seiner Freizeit widmet Timpel sich leidenschaftlich dem Motorradfahren und Schrauben. Vor Kurzem habe er sogar ein Motorrad mit Motorschaden instand gesetzt und es komplett neu aufgebaut. Aber auch motorlos sei er gerne mit dem Mountainbike beim Downhillfahren im Radpark unterwegs. Johannes Timpel ermutigt junge Nachwuchskräfte, diesen Weg nach der Schule in Betracht zu ziehen. Sein Fazit lautet: „Der Job macht wirklich mega viel Spaß. Ich hoffe, dass die Branche auch in Zukunft auf viele motivierte Zweirad-Fanatiker mit Benzin im Blut trifft.“