Ein schwer verletzter Motorradfahrer sowie ein Schaden von rund 22.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 194 zwischen Stockach und Winterspüren ereignet hat. Laut der Polizei war ein 67-jähriger Motorradfahrer von Stockach in Richtung Winterspüren unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve kurz hinter dem Schwimmbad habe der Motorradfahrer einen Traktor mit Anhänger überholt. Dabei sei er mit dem entgegenkommenden Auto einer 33 Jahre alten Frau zusammengestoßen.

Der Mann sei daraufhin gestürzt und habe sich schwere Verletzungen zugezogen. Ein Rettungswagen habe ihn in eine Klinik gebracht. An seinem Motorrad sei ein Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstanden. Den Schaden am Auto der 33-Jährigen schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Um beide Fahrzeuge hätten sich Abschleppdienste gekümmert. Die Landesstraße 194 sei während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt gewesen.