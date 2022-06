Der Mann sei aus Richtung Ludwigshafen in Richtung Espasingen unterwegs gewesen. Auf Höhe des Obstgroßmarkts am Ortseingang habe ein vor dem Motorrad fahrender Mercedes gebremst und sei nach rechts abgebogen. Der Biker habe dies zu spät erkannt und sei in Folge einer Vollbremsung gestürzt. Dabei habe er sich leicht verletzt, aber es sei kein Rettungswagen erforderlich gewesen. Am Motorrad seien rund 1000 Euro Schaden entstanden.