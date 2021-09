Wie die Polizei mitteilt, war der 53-Jährige im Stadtwall unterwegs gewesen, als er von einem 77-jährigen Autofahrer übersehen wurde, woraufhin er ungebremst auf den Kotflügel des Autos prallte. Der Motorradfahrer sei dabei mehrere Meter über die Motorhaube geschleudert worden. Notarzt und Rettungsdienst kamen sofort an die Unfallstelle. Der 53-Jährige musste in die Klinik eingeliefert werden. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.