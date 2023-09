Stockach vor 39 Minuten

Motorrad streift Auto beim Abbiegen und der Fahrer stürzt

Ein Motorradfahrer ist laut einer Mitteilung der Polizei am Dienstagmittag bei einem Unfall an der Einmündung der Friedrich-Ebert-Straße zur Straße „Am Kätzleberg“ in Stockach leicht verletzt worden.