Eine 35-Jährige Frau wurde am Mittwoch gegen 15.45 Uhr während einer Motorrad-Fahrstunde im Bereich der A98 bei der Abfahrt Stockach-Ost schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte sie aus Richtung Überlingen kommend an der Ausfahrt an der Einmündung zur B31 nach rechts in Richtung Stockach abbiegen. Ihr Fahrlehrer befand sich zu diesem Zeitpunkt mit einem Fahrschulfahrzeug hinter ihr.

Nachdem die Frau an der Einmündung zunächst verkehrsbedingt warten musste, sei sie schließlich angefahren. Dann verlor sie die Kontrolle über das Kraftrad, fuhr geradeaus und stieß frontal mit einem auf der Linksabbiegespur fahrenden Auto zusammen. Als Grund vermutet die Polizei einen Fahrfehler.

Die 35-Jährige wurde durch den Aufprall mehrere Meter durch die Luft geschleudert und dabei lebensgefährlich verletzt. Sie wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. In dem am Unfall beteiligten Auto verletzte sich eine 28-jährige Beifahrerin leicht.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 15.000 Euro. Während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme durch die Polizei musste die B31 zwischen Stockach und Ludwigshafen zeitweise voll gesperrt werden. Um etwa 18.15 Uhr wurde die Vollsperrung aufgehoben.