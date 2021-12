Da eine riesige morsche Weide an der Aach entfernt werden musste, war beziehungsweise ist am Montag die Schillerstraße in Stockach auf der Brücke zwischen Post, Hotel Fortuna und Volksbank voll gesperrt. Diese Fotos entstanden direkt am Morgen beim Beginn der Arbeiten.

Herbert Lohr von der Abteilung Tief-, Straßen- und Wasserbau (orange Jacke) erzählte vor Ort auf SÜDKURIER-Nachfrage, nach dem Hochwasser im Sommer habe sich herausgestellt, in welchem Zustand der Baum ist. Deshalb werde er nun bis auf den Stock abgetragen. Die Wurzeln bleiben in der Erde. Das Fällen war eine Herausforderung, da der Baum hinter einem Schopf stand. Mit einem Teleskopkorb gelangte ein Mitarbeiter der Technischen Dienste der Stadt an den Baum. Beim zweiten Baumstück zeigte sich deutlich, wie hohl der Stamm bereits war. Stück für Stück schwebte der Stamm per Autokran auf die Straße, wo ein weiterer Mitarbeiter die Teile weiter zerlegte, so dass diese gut auf einen Lastwagen geladen werden konnten.