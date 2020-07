Stockach-Zizenhausen vor 1 Stunde

Modellflugzeug beschädigt bei Absturz eine Hauswand – Polizei sucht den Besitzer

Mehrere hundert Euro Schaden sind am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr durch den Absturz eines Modellflugzeugs an einem Wohnhaus in der Wilhelm-Herkert-Straße in Zizenhausen entstanden.