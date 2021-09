Für die Volkshochschule (Vhs) wird 2021 ein Jahr des Umbruches. Dies wurde bereits in den ersten Minuten des Pressegespräches anlässlich des Trimesterauftaktes Herbst/Winter 2021 in Stockach deutlich. Corona hat dafür gesorgt, dass das Digitale eine zunehmend entscheidende Rolle spielen wird. Ein weiteres Beispiel: Das gute alte Programmheft hat ausgedient. Ab sofort wird es keine gedruckte Variante davon mehr geben. „Die Vhs muss sich ständig neu erfinden und sich ständig auf neue Situationen in der Gesellschaft anpassen“, sagte Bürgermeister Rainer Stolz. Corona habe diese Entwicklung in den vergangenen Monaten lediglich ein wenig beschleunigt.

„Wir arbeiten jetzt anders“, bestätigt auch Stephan Kühnle, stellvertretender Vorstand der Vhs. Auch Kühnle nennt Beispiele, in denen dies besonders deutlich wird: Die virtuelle Verwaltung und Online-Kurse seien wegen der Pandemie entstanden, als Bildungseinrichtungen wie die Vhs schließen mussten. Jetzt seien der Ausbau und die Integration in den normalen Betrieb geplant.

1300 Kurse starten im Herbst

Ein Viertel der 1300 Kurse, die im Herbst und Winter dieses Jahres geplant seien, biete die Vhs laut Kühnle unabhängig vom Verlauf der Pandemie online an. „Dies sind 350 Kurse, die ortsunabhängig belegt werden können“, betont er. Aber es solle auch wieder eine Rückkehr zum Präsenzunterricht geben. Über 900 Kurse seien laut Kühnle als Präsenzveranstaltungen im ganzen Landkreis geplant. „Wir haben die Kurse so ausgelegt, dass wir auf ein alternatives Format umstellen können, sollten noch einmal Kontaktbeschränkungen in Kraft treten“, sagt er.

Allein in Stockach bietet die Vhs jährlich rund 400 Kurse und Vorträge an, berichtet Frank Weigelt, Leiter der Geschäftsstelle in Stockach. Er lobte die gute Zusammenarbeit mit Kultureinrichtungen wie etwa der Stadtbücherei oder dem Stadtmuseum. Diese würden sich laut Gabriele Gietz, Leiterin der Stadtbücherei, auch im Programm widerspiegeln. So stehe laut Gietz etwa die Narro-Ausstellung im Stadtmuseum mit einigen begleitenden Veranstaltungen im Fokus.

Aus einem wollen und können die Verantwortlichen der Vhs keinen Hehl machen: Corona hat der Bildungseinrichtung finanziell schwer zu schaffen gemacht. Ein Blick in die Jahresbilanz von 2020, die jüngst im Stockacher Gemeinderat vorgestellt wurde, verdeutlicht dies: Weniger Kurse, weniger Unterrichtsstunden, weniger Einnahmen. Die Kurs- und Veranstaltungszahlen brachen ein. So fanden 2020 rund 2390 Veranstaltungen statt – fast 1100 weniger als 2019. Daraus ergab sich auch, dass die Vhs das Jahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von rund 436.000 Euro abschloss. Schon damals kündigte Vhs-Chefin Nikola Ferling strukturelle Veränderungen an. Wie diese aussehen werden, stehe derzeit noch nicht fest. Rainer Stolz bestätigte indes, dass man eine Diskussion über eine mögliche Schließung der Hauptstellen nicht führen werde: „Dagegen gab es ein klares Votum.“ Schließlich sei die Vhs im Landkreis eine Einheit und dafür brauche es alle Hauptstellen.