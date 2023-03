Prominente EM-Teilnehmer und Juniorenmeister aber auch Amateure trafen sich am vergangenen Sonntag in Hindelwangen. Denn zum zweiten Mal nach 2019 richtete die TG Stockach die Baden-Württembergischen Crosslauf-Meisterschaften aus. Insgesamt nahmen mehr als 300 Läufer teil – und begeisterten die Zuschauer.

Die Zehn- und Elfjährigen waren als jüngste Teilnehmer die ersten Starter. Sie liefen auf dem sehr hügeligen Wiesengelände nahe der Nellenburghalle rund 700 Meter. Mit jedem weiteren Wettbewerb steigerte sich die Distanz. Beim letzten Rennen absolvierten die Männer die Langstrecke über rund neun Kilometer.

Lukas Ehrle (Startnummer 155) ging als Favorit ins Rennen über drei große Runden. Von Beginn an lag er vorne und beendete die rund 4,5 Kilometer lange Strecke als Erster. Auch Lorenzo Patone (Startnummer 117) lief in diesem Wettkampf mit. | Bild: Claudia Ladwig

Wie Damian Kallabis, Abteilungsleiter Leichtathletik und Mitorganisator, erklärte, finden die Cross-Meisterschaften in geraden Jahren in Württemberg, in ungeraden in Baden statt. Er berichtete: „Die TG Stockach hat sich beworben und gleich den Zuschlag bekommen. Wir haben ja bereits Erfahrung. Letztes Mal hat alles sehr gut geklappt. Das ist auch eine Sicherheit für den Verband.“

Anstrengende Strecke ohne Pausen

Auf der Strecke mussten die Läufer alles aus sich herausholen, denn es gab kaum Flachpassagen zum Luftholen. Weil das Wettkampfgelände fast überall gut einsehbar war, konnten die Zuschauer und Trainer die Sportler immer wieder anfeuern. Während die beiden ersten Läufe als Rahmenprogramm stattfanden, zählten die Läufe 3 bis 9 zur Meisterschaft. Dabei wurden Einzel- und Mannschaftswertungen vorgenommen.

Lorenzo Patone (links) und Frank Karotsch, Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender der TG Stockach, hatten die Organisation im Griff und liefen auch mit. | Bild: Claudia Ladwig

Lorenzo Patone und Frank Karotsch, Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender der TG Stockach, liefen in Hindelwangen selbst mit. Im Ziel fasste Patone zusammen: „Es war anstrengend und anspruchsvoll, der Boden uneben, das Tempo bei der kurzen Strecke relativ intensiv.“ Mit ihm waren viele junge Läufer unterwegs, da sei er einfach ebenfalls losgestürmt. Wie er war auch Frank Karotsch nach dem Rennen schnell wieder entspannt.

Stockach Verspätungs-Frust beim Seehäsle! Anwohnerbeschwerde legt Zug zwischen Stockach und Radolfzell lahm Das könnte Sie auch interessieren

Moderator Michael Fleiner informierte gewohnt locker über die Teilnehmer. Ins Rennen gingen auch Jens Mergenthaler und Elena Burkard, Vierte mit der deutschen Mixed-Staffel bei der Cross-EM in Turin im Dezember 2022. Beide siegten in ihren Läufen souverän. Im Jugendbereich war mit den Geschwistern Julia und Lukas Ehrle aus Villingen ebenfalls Sportprominenz vertreten. Auch sie kamen mit deutlichem Vorsprung als Erste ins Ziel.

Jens Mergenthaler gewann souverän auf der Mittelstrecke. | Bild: Claudia Ladwig

Die 15-jährige Julia Ehrle, die vor drei Wochen süddeutsche Meisterin der Jugend U18 über 1500 Meter geworden ist, strahlte. „Es hat Spaß gemacht, aber war auch anstrengend“, sagte sie. Mit sechs Jahren habe sie mit dem Rennen begonnen, jetzt trainiere sie ein bisschen ambitionierter fünf Mal pro Woche.

Julia Ehrle siegte mit riesigem Vorsprung in ihrem Lauf. Erst vor drei Wochen war sie in Sindelfingen süddeutsche Meisterin über 1500 Meter geworden. | Bild: Claudia Ladwig

Turngemeinde 1862 Stockach Die Turngemeinde (TG) Stockach gibt es seit über 150 Jahren. Hier finden die Mitglieder in neun verschiedenen Abteilungen ein breit gefächertes Angebot für die ganze Familie. Sie können Basketball, Bumerang Sport, Faustball, Handball oder Leichtathletik betreiben, Schwimmen, sich dem Turnen, der Fitness und dem Gesundheitssport widmen oder Volleyball spielen. Vom Kinderturnen bis zum Wettkampfsport vermitteln ausgebildete Übungsleiter Spaß an der Bewegung. Der Deutsche Turner Bund (DTB) hat den Verein mit dem Gütesiegel Pluspunkt Gesundheit ausgezeichnet. Mehr Informationen unter www.tg-stockach.de . (wig)

Neben ihr erholten sich drei Männer aus Esslingen. Der 64-jährige Franz Marschik erzählte, er laufe seit 55 Jahren. Er trainiere Cross-, Berg- und Straßenlauf und diese Strecke sei für einen Crosslauf ideal gewesen. Der Untergrund habe gepasst und bis auf Matsch sei alles geboten gewesen. Ähnlich muss es der 18-jährige Lukas Ehrle, Berglauf-Junioren-Europameister, empfunden haben. Die Anstiege schienen ihm überhaupt nichts auszumachen, er setzte sich scheinbar mühelos gegen alle Konkurrenten durch.

Ernst Wolf, Franz Marschik und Albert Bartle (von links) vom LAC Esslingen laufen seit vielen Jahrzehnten. Wolf war in der Altersklasse Senioren M75 einer der ältesten Teilnehmer. | Bild: Claudia Ladwig

In der Nellenburghalle fanden die Siegerehrungen statt. Zur Stärkung gab es Kaffee und Kuchen, Kartoffeln mit Quark sowie Saitenwurst mit Brot. Damian Kallabis erzählte: „Das Startgeld geht komplett an den Verband. Der stellt dafür die Auswertung, Medaillen und so weiter. Die einzige Einnahmequelle für den ausrichtenden Verein ist das Catering.“

Stockach Mieter weg, aber Mietvertrag noch da: Wie es mit den Räumen der Post in Stockach weitergeht Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem Verlauf der Sportveranstaltung zeigte sich Lorenzo Patone sehr zufrieden. „Etwa 40 Helfer waren im Einsatz – in der Vorbereitung beim Abstecken der Strecke, in der Halle bei der Bewirtung und an der Wettkampfstrecke. Ich freue mich, dass wir als Verein das leisten können. Es ist natürlich schön, hier eine Meisterschaft auszurichten.“ Alle Ergebnisse finde man im Internet unter my.raceresult.com.