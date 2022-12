Manfred Wittig brachte es mit seiner Einleitung auf den Punkt: „Es sind nur drei Worte, die wichtig für die ganze Welt sind: Frieden auf Erden.“ Der Vorsitzende des Musikvereins Stockach sagte, das diesjährige Weihnachtskonzert sei keine „Weihnachtsduselei“, es rüttle auf, aber ende mit der positiven Botschaft des Friedens auf Erden und der Hoffnung, dass alles gut ausgehe.

Die musikalischen Leiter Helmut Hubov (links) und Stefan Gräsle sind glücklich, dass das Konzert so gut gelaufen ist. Mit der Friedensmesse des walisischen Komponisten Sir Karl Jenkins hatten sie ein sehr anspruchsvolles Werk auf die Bühne der Jahnhalle gebracht. | Bild: Claudia Ladwig

Die musikalischen Leiter Helmut Hubov und Stefan Gräsle hätten dafür das Sinfonische Blasorchester Stockach, den Kammerchor und die Nellenburg-Kantorei als wunderbare Einheit zusammengeführt.

Eine Messe für den Frieden

Was folgte, war eine beeindruckende Darbietung der rund 200 Akteure auf der Bühne in der fast ausverkauften Jahnhalle. Das fesselnde Antikriegsstück „The Armed Man. A Mass For Peace“ (Der bewaffnete Mann. Eine Messe für den Frieden) des walisischen Komponisten Karl Jenkins begann mit dem Klang marschierender Füße und ging über in das französische Soldatenlied „L‘homme armé“ aus dem 15. Jahrhundert.

Über den Komponisten Der walisische Komponist Sir Karl William Pamp Jenkins erhielt in den 1980er Jahren für sein Projekt „Adiemus“ mehrere Gold- und Platinschallplatten. „The Armed Man“ schrieb er im Auftrag des Museums Royal Armouries (Nationales britisches Museum für Waffen und Rüstungen) anlässlich der Jahrtausendfeier unter dem Eindruck des Kosovo-Konfliktes. Nach der Uraufführung in der Royal Albert Hall im April 2000 wurde die Friedensmesse zu einem der am meisten aufgeführten zeitgenössischen Werke. 2015 wurde Jenkins von der Queen in den Ritterstand erhoben. Seither darf der 1944 Geborene das Prädikat Sir vor seinem Vornamen führen. (wig)

Ein Muezzin rief zum Gebet, bevor das „Kyrie eleison“ aus der christlichen Liturgie erklang. Die Musik wurde eindringlicher, die Stimmung bedrohlicher. Das Kriegsgeschehen verschärfte sich hörbar, bis nach den Schreien der Sterbenden auf dem Schlachtfeld eine unheimliche Stille herrschte. Auch in der Jahnhalle war in diesem Moment kein Laut zu hören. Ein Hornsignal, das bei militärischen Begräbnissen gespielt wird, beendete diese Stille.

Hiroshima und Mahabharata

Zum Aufatmen blieb keine Zeit, denn es folgten zwei Passagen, in denen zunächst ein Überlebender den Abwurf der Atombombe auf Hiroshima beschrieb, und dann in einem Auszug aus dem „Mahabharata“, das zwischen 400 vor und 400 nach Christus in Indien entstanden war, der Schrecken und das Leid verbrennender Tiere dargestellt wurden.

Eingebettet in das „Agnus Dei“ und „Benedictus“ aus der christlichen Mess-Liturgie wurden Kriegstraumata und Selbstvorwürfe Überlebender thematisiert, bevor die Erkenntnis siegte: „Besser ist Frieden“. Unmittelbar nach dem letzten Ton setzte tosender Applaus ein. Zwei weihnachtliche Zugaben folgten.

„Es war eine Offenbarung“

Bürgermeister Rainer Stolz sprach von einem Abend, wie man ihn selten erlebt habe. „Es war eine Offenbarung. Eine unglaubliche Komposition, die alle bewegt hat und ans Herz, an die Seele gegangen ist und die uns viel mitgibt. Und eine Offenbarung, weil wir von zwei Dirigenten eine außerordentliche Präsentation bekommen haben. Ihr habt gezeigt, was für Meister eures Faches ihr seid. Danke!“ Stolz lobte neben der Qualität der Stadtmusik auch die wundervollen Chöre, die eine kraftvolle Darbietung von Musik und Leidenschaft gezeigt hätten.

Die musikalischen Leiter waren ebenfalls glücklich mit dem Verlauf des Abends. Die Aufführung war eigentlich schon im Jahr 2021 geplant gewesen. Stefan Gräsle erzählte: „Die ursprüngliche Idee entstand im Sommer 2019. Helmut Hubov und ich saßen bei einer unserer Planungs- und Abstimmungs-Kaffee-Sitzungen zusammen. Helmut hatte die Idee und ich war spontan begeistert.“ Seit Mai habe er mit den Chören geprobt, so Gräsle.

Herausforderung für Sänger und Musiker

Die Nellenburg-Kantorei bestehe aus Eltern, Lehrern, Schülern, Ehemaligen und weiteren befreundeten Sängern, der Kammerchor aus 40 Sängerinnen und Sängern. Die Stadtmusik hatte acht Proben, sagte Helmut Hubov. „Bei einem Probenwochenende haben wir dann alles zusammengeführt.“ Die Zusammenarbeit bezeichneten beide als hervorragend und sehr angenehm. Sie lobten ihre Sänger und Musiker, denn dieses Werk sei durchaus schwierig zu erarbeiten gewesen.

Gräsle hob besonders die jungen Solistinnen hervor, die er erst vor den Herbstferien gefragt hatte, ob sie die Soloparts übernehmen wollten. Hubov ergänzte, die Jahnhalle sei „kein Klangwunder“ und schwierig zu besingen und zu bespielen. Da sei natürlich auch die Technik mit der Verstärkung der Solisten und des Chores hilfreich. Von dieser Verstärkung hatten allerdings hauptsächlich die Zuhörer in der Mitte der Halle profitiert.

„Eine Idee des Friedens“

Stefan Gräsle zog ein persönliches Fazit: „Der Inhalt und die Musik wirken unmittelbar und teilweise mit einer ungeheuren Wucht. Unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine ist die Aktualität kaum zu ertragen und wir wurden so manches Mal gefragt, ob das zu einem Weihnachtskonzert passt. Meine Antwort ist dabei immer die gleiche: Was passt besser als Zeichen zu Weihnachten, als eine Idee des Friedens in die Dunkelheit zu bringen?“