Edeltraud Herbst sitzt im Lehrerzimmer der Grundschule Stockach und erzählt aus ihrem Berufsalltag. Es sprudelt nahezu aus ihr heraus und man mag kaum glauben, dass die 67-Jährige nun wirklich in den Ruhestand geht. Denn sie liebt die Arbeit mit ihren 15 Schülern der Grundschulförderklasse und es fällt ihr nicht leicht, nach 34 Jahren in den Ruhestand zu gehen.

Auch die Kollegen werden sie vermissen, denn sie war bei allen Konferenzen, Festen und Ausflügen dabei, Mitglied im Festausschuss, half beim Nähen fürs Schulmusical oder initiierte den Kooperationskinderchor mit dem Gemischten Chor Nellenburg.

Früher gab es nur drei solcher Förderklassen im Kreis

Am Anfang ihres Berufslebens hat Edeltraud Herbst zunächst eine Ausbildung als Erzieherin gemacht und sich mit jungen 21 Jahren mutig als Leiterin des neuen Gemeindekindergartens in Hohenfels-Liggersdorf beworben. Sie bekam die Stelle und blieb sieben Jahre lang. 1980 schloss sie parallel ihre Religionslehrer-Ausbildung ab und gab dann Religionsunterricht an der Grundschule in Winterspüren.

Ebenfalls im Jahr 1980 heiratete sie und bekam zwei Kinder. Von 1983 bis 1988 machte sie eine Familienpause und zog 1988 ins Eigenheim nach Hindelwangen.

Bevor sie als Lehrerin der Grundschulförderklasse in Stockach anfing, gab es im Landkreis Konstanz nur drei solcher Einrichtungen, die noch Vorschulkindergarten genannt wurden. Sie erinnert sich: „Kinder aus unserer Region mussten nach Liggeringen in die nächstgelegene Klasse gehen.“

Frank Ziwey brachte die Klasse nach Stockach

Im Jahr 1988 wurden 15 Kinder vom Schulbesuch zurückgestellt und der damalige Bürgermeister Franz Ziwey habe sich für eine solche Klasse in Stockach stark gemacht. Er habe gesagt, wenn das Land jetzt noch keine Mittel für eine Erzieherin bereitstelle, fange er in eigener städtischer Regie an. Die Eltern zahlten daher zunächst Gebühren wie im Kindergarten. Die Grundschulförderklasse begann in einem Raum der Goldäckerschule, weil in der Grundschule keine Kapazitäten vorhanden waren. Ab dem Folgejahr standen dann Landesmittel zur Verfügung.

Die Grundschulförderklasse In die Grundschulförderklasse an der Grundschule Stockach gehen im Schnitt 15 Kinder aus der Verwaltungsgemeinschaft. Das eine Jahr in der Klasse wird intensiv genutzt, um zu beobachten, was jedes einzelne Kind braucht, wo es gefördert werden kann und wo vielleicht auch die Eltern unterstützt werden können. Auch externe Hilfe wird bei Bedarf hinzugezogen, beispielsweise durch Logopädie, Ergotherapie, Gespräche mit Ärzten oder Beratungsstellen. Die Schülerbeförderung von auswärts erfolgt kostenfrei für die Familien mit dem Taxi oder durch die Eltern selbst. Im Unterricht sind stundenweise auch Kooperationslehrkräfte für besondere Förderungen in Mathematik oder Schwungübungen zum Schreiben und gemeinsame Projekte oder Exkursionen.

Eigentlich sei die jetzige Arbeitsstelle ihrer Mutter zu verdanken, berichtet Edeltraud Herbst. Diese habe sie nämlich auf die Stellenausschreibung hingewiesen. „Meine Eltern führten ein Lebensmittelgeschäft in Mühlingen, aber weder meine beiden älteren Brüder noch ich wollten es übernehmen.“

Sie habe immer klar mitgeteilt, was sie wolle. „Ich wollte gern etwas Kreatives machen. Mit Basteln, Musik und Sport konnte ich meine Hobbys in meinen Beruf einfließen lassen.“

Eigentlich wäre sie schon 2021 in Rente gegangen

Und es sei tatsächlich nicht nur ein Job gewesen, fügt sie an. „Es war eine Berufung, Freude und Glück, sonst hätte ich die Aufgaben nicht so viele Jahre gesund und fröhlich gestemmt.“ Denn natürlich habe sie auch Zeiten erlebt, in denen es mit Eltern oder Kindern Probleme gab. Dann habe sie oft die Sorgen mit nach Hause genommen und überlegt, wie man der Familie helfen könne. „Mein Berufsalltag war rund und spannend und das eigentlich jeden Tag.“

Eigentlich wäre Edeltraud Herbst bereits im Februar 2021 in Pension gegangen, mitten im Lockdown. „Ich hätte keine Kontakte mehr gehabt und habe gesagt, so habe ich nicht angefangen, so will ich auch nicht aufhören.“

Bei ihr wird mehr als Unterricht vermittelt

Nachdem das staatliche Schulamt dem Verlängerungswunsch gerne nachkam, war auch Schulleiterin Sonja Hartmann sehr froh, dass Edeltraud Herbst das Schuljahr beendete und sogar noch ein weiteres dranhängte. Sie sagt: „Ich bin besonders beeindruckt von der Struktur, die sie ihren Schülern beibrachte. Und die Kinder haben bei ihr auch schulferne Dinge gelernt, zum Beispiel, wie sie den Tisch richtig abputzen oder ein T-Shirt ordentlich zusammenlegen.“

Jeden Morgen sei die engagierte Lehrerin mit den Kindern zum Frühsport im Stadtgarten, lobt die Rektorin weiter. Für Edeltraud Herbst ist das ganz wichtig: „Wie ein Kind steht und sich erdet, so hat es auch Kraft.“

Normal begabte Kinder, die nicht auf die Förderschule müssen

Sie betont, dass die Grundschulförderklasse keineswegs Richtung Förderschule gehe. „Bei mir sind ganz normal begabte Kinder, die vom Schulbesuch zurückgestellt wurden, weil sie noch kleine Entwicklungsrückstände haben. Das kann in Bezug auf Sprache, Wahrnehmung, Merkfähigkeit, soziale Reife oder auch die körperliche Entwicklung der Fall sein.“ Ihr Auftrag als Lehrkraft sei das Fordern, Fördern und Weiterbringen.

Edeltraud Herbst war 34 Jahre lang Lehrerin der Grundschulförderklasse an der Grundschule Stockach. Hier zeigt sie sich mit ihren aktuellen Schülern, die zugleich ihre letzten sein werden. | Bild: Claudia Ladwig

Wichtig sei ein guter Start der Kinder in die erste Klasse. Sonst erlebten sie keinen Lernerfolg und die Freude am Lernen werde unterdrückt.

Den Ruhestand mit der Familie genießen

In ihrem Ruhestand hat Edeltraud Herbst viel vor: Sie möchte Nordic Walking betreiben und Wandern gehen, Zeit mit ihrem Ehemann verbringen und sich um das große Haus und den großen Garten kümmern. „Und außerdem warten unsere vier Enkelkinder auf mich.“ Es scheint so, als wisse sie auch jetzt – wie damals als ganz junge Frau – wieder ganz genau, was sie wolle.