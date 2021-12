Seit gut einer Woche steht die neue, provisorische Ampelanlage an der B313 mittlerweile schon. Nun soll sie am heutigen Donnerstag um 10 Uhr in Betrieb gehen, teilt das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mit.

Die Ampel wurde aufgestellt, weil seit Kurzem die Umleitungsstrecke für die gesperrte B34 über die B313 führt und es deshalb aufgrund des höheren Verkehrsaufkommens vermehrt zu langen Wartezeiten an den Abzweigungen Richtung Wahlwies, zur Autobahnauffahrt der A98 und zum Industriegebiet Hardt kommt.

Ohnehin gilt die Abzweigung nach Wahlwies für die Polizei als Unfallhäufungsstelle (der SÜDKURIER berichtete). Eigentlich hätte die Ampel schon am vergangenen Freitag in Betrieb gehen sollen, doch laut Auskunft des RP verzögerte sich dies aufgrund der Witterung.