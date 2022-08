von Reinhold Buhl

Während in unserer Gegend noch viele Open-Air Veranstaltungen über die Bühne gehen, präsentieren Corinna Bruggaier, Leiterin des hiesigen Kulturamts, sowie Georg Mais, künstlerischer Leiter und Vertreter der Südwestdeutschen Mozartgesellschaft, das Programm der Meisterkonzertreihe 2022/2023.

Für Bruggaier ist es das erste Mitwirken an dieser Stockacher Traditionsveranstaltung, während Mais bereits 1990 zu den Gründervätern der Meisterkonzerte gehörte.

Nicht nur die Musik soll die Besucher begeistern

Was dürfen die Besucher der kommenden Konzertreihe nun erwarten? Den Auftakt macht am 9. September eine Pianistin aus der Ukraine, Elena Kolesnitschenko, die Mais schon sehr lange kenne und schätzte, wie er beim Pressegespräch sagt.

Sie wird Robert Schumanns „Concert sans orchestre“ präsentieren, ein Stück, das laut Mais, eher selten aufgeführt wird. Im Oktober gastiert das Alinde Streichquartett im Bürgerhaus, das nicht nur musikalisch, sondern auch modisch einen Höhepunkt der Konzertreihe sein wird.

Termine Bei den Stockacher Meisterkonzerte 2022/2023 gibt es zwischen September und März sechs Termine. Am 9. September steht das Klavierkonzert „Concert sans orchestre“ auf dem Programm, am 21. Oktober das Alinde Streichquartett mit „Wiener Gschichtn Teil 1“, am 18. November Harfenzauber mit Lea Maria Löffler im Pestalozzi Kinderdorf, am 1. Januar das großes Neujahrskonzert in der Jahnhalle mit den Jungen Philharmoniker Lemberg, am 27. Januar ein Klaviertrio mit „Wiener Gschichtn Teil 2“ und am 3. März lautet der Titel mit Viola und Klavier „Künstlerfreundschaft“. Für alle Konzerte gibt es noch Karten zu kaufen.

„Die Vier waren bei uns schon lange im Gespräch“, erzählt Georg Mais. Er weist neben dem musikalischen Leckerbissen, auf die aufwendige italienische Garderobe der beiden mitwirkenden Damen hin. Dadurch erwarteten die Zuschauer dieses Konzerts mehrere Genüsse, erklärt Mais, der sich sehr freue, dieses Ensemble nach Stockach holen zu können. Ihr Repertoire in Stockach umfasst Mozart, Boccherini und Schubert.

Zu Neujahr kommt das Lemberg Orchester

Nicht weniger erfreulich für Mais sei die bisherige Zusage der Jungen Philharmonie Lemberg Das Orchester hat seinen Sitz im heutigen Lwiw – früher Lemberg – einer Stadt in der Ukraine mit circa einer Dreiviertelmillion Einwohnern, 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt.

Dieses Orchester wird am 1. Januar ein Neujahrskonzert in der Jahnhalle geben, wobei die Sopranistin Galina Pikh den Solopart übernehmen wird. „Die Gäste erwarten schmissige Weisen zum Beginn des neuen Jahres. Mit Musik von Mozart bis Strauß begrüßen die Ukrainischen Philharmoniker unsere Musikfreunde in Stockach“, so wird das Konzert im Flyer angekündigt.

Georg Mais, der schon unzählige Male die Ukraine bereist hat und als Kenner der dortigen Musikszene gilt, habe dort im Laufe der Jahre viele Kontakte knüpfen können, die ihm jetzt in der momentan politisch sehr schwierigen Zeit, sehr behilflich seien. Er wisse, dass die Lemberger momentan für ihre Landsleute zuhause spielen würden.

Sie kommen nicht als Flüchtlinge, sondern als Künstler

Das Orchester freue sich aber auch sehr auf den Auftritt in Stockach und auf die sich anschließende Tournee in Deutschland. Dabei betont Mais, dass die jungen Musiker nicht als Flüchtlinge zu uns kommen möchten, sondern als Künstler, die mit ihrer Musik begeistern wollen. „Wir hoffen und glauben, dass es mit ihrem Kommen klappt“, sagt Mais.

Natürlich stellt sich bei einem Pressegespräch zum Thema Konzerte auch die Frage nach den Auswirkungen der Pandemie auf die Abonnentenzahl. „Wir haben im Moment 115 Abonnenten und damit keinen Rückgang zu verzeichnen“, erklärt Corinna Bruggaier vom Kulturamt erfreut, wohl wissend, dass es in anderen Städten und Häusern zum Teil eine schwierige Abo-Lage gebe.

Für die bevorstehende Konzertreihe weist Bruggaier darauf hin, dass es noch Karten für das gesamte Abo als auch für Einzelkarten für ausgesuchte Konzerte gebe. Hinsichtlich der Platzkapazität im Saal des Bürgerhauses erklärt Corinna Bruggaier, dass man zwar nun wieder den Saal komplett mit 231 Zuschauern besetzen könnte, aber nur 200 Plätze in den Verkauf gingen. Es sei also nicht komplett voll.