von Doris Eichkorn

Die Vielfalt der Tomatensorten fasziniert Sabine Merk aus Stockach und hat sie dazu bewegt, sich intensiv mit diesen auseinanderzusetzen. Die gelernte Verwaltungsangestellte erzählt über die Entdeckung des für sie durch eine gesundheitliche Krise entstandenen Geschenks.

Die Mutter von zwei Kindern im Alter von fünf und drei Jahren hatte eigentlich eine Karriere als Ziel. Als Wirtschaftsfachwirtin arbeitete sie in diversen Betrieben und trug Verantwortung – Erfahrungen, die sie nicht missen möchte. Allerdings hat sie sich nun auf ganz andere Werte im Leben besonnen und möchte für sich, ihre Familie und auch für viele Menschen gesunde Ernährung ohne die Abhängigkeit von großen Konzernen leben und ins Bewusstsein rücken.

Aktion „Saatgut leihen, Vielfalt ernten“

Hierbei spielt der Erhalt alter, samenfester Pflanzen eine ganz zentrale Rolle. Sie selbst begann mit einem kleinen Garten auf dem Grundstück der Mietwohnung. Bald aber schon wurden Balkon und in diesem Winter auch der Fenstersims in der Wohnung zur eigenen Samengewinnung genutzt. Sie beteiligt sich als Mitglied der Vereins Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (VEN) an deren Aktion „Saatgut leihen, Vielfalt ernten“ beteiligt.

Radolfzell Tieren und Pflanzen ist es jetzt viel zu warm! Warum der milde Winter gefährlich ist Das könnte Sie auch interessieren

Sabine Merk möchte zudem vor Ort den Menschen zeigen und erklären, wie sie selbst hier rund um Stockach in ihren Gärten alte Sorten anbauen und tauschen können. So könne vor allem die Vielfalt im Bereich der Tomaten zu einem ganz besonderen kulinarischen Genuss mit Doppeleffekt werden.

Tauschkisten stehen bereits in drei Gemeinden

Sabine Merk hat aktuell über 250 Tomatensorten in ihrem eigenen Bestand. Die Eltern und ihre Schwester machen mit und tauschen, wie sie erzählt. Auf der Suche nach Standorten, an denen sie ihre Saatgut-Tauschkisten aufstellen darf, stieß sie auf Melanie Hörrmann-Bätzner, die den Bioladen in Orsingen betreibt. Auch sie steht voll und ganz hinter dem Projekt des Erhalts seltener Sorten und möchte gemeinsam mit Merk eine Infoveranstaltung sowie eine Pflanzenbörse veranstalten.

Stockach Warum sind plötzlich so viele Bäume in Espasingen, Hindelwangen und Zizenhausen weg? Das könnte Sie auch interessieren

Im Bioladen in Orsingen und bei der Familie Buhl vom Seeblickhof in Wahlwies sowie dem Hofladen der Familie Specht in Ludwigshafen kann zu den Öffnungszeiten Saatgut getauscht oder gegen einen kleinen Obolus ausgesucht werden.

Infos im Internet unter www.tomaten-vielfalt-erleben.de.