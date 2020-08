von Sk

Ein 72-jähriger E-Bike-Fahrer hat sich bei einem Unfall am Dienstag gegen 17.15 Uhr in Windegg Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei informierte, bog ein 40-jähriger Fahrer eines Traktors samt Anhänger von der Kreisstraße 6177 aus Richtung Mahspüren im Hegau kommend nach rechts auf einen landwirtschaftlichen Weg in Richtung Hindelwangen ab. Dabei musste er aufgrund der Länge seines Fahrzeuges auf die linke Fahrbahnseite ausholen. Laut Polizeiangaben kam ihm dabei der 72-jährige Radfahrer entgegen. Er wollte mit seinem E-Bike nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, streifte hierbei allerdings den Traktor und überschlug sich. Nach den Erste-Hilfe-Maßnahmen vom Rettungsdienst begab sich der 72-Jährige nach Hause.