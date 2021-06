Ein Hauch von Dankbarkeit schwebte über allem, während wundersame, von Johanna Pichlmair produtierte Töne den Saiten ihrer annähernd dreihundertjährigen Camillo Camilli-Violine entströmten. Die in Österreich geborene Violinistin, die auch Mitglied der Berliner Philharmoniker ist, war mit einem dem Anlass einer Post-Lockdown-Premiere angemessenen Programm zu Gast im Stockacher Bürgerhaus Adler Post. Sie beglückte das Publikum mit Werken von Johann Sebastian Bach, Eugène-Auguste Ysaye und Heinrich Ignaz Franz Biber.

Dankbar waren nicht nur die Zuhörer, die nach siebenmonatiger Abstinenz endlich wieder ein echtes Klassik-Konzert erleben konnten, sondern auch die Organisatoren, die Veranstalter und die Künstlerin selbst. Georg Mais von der Südwestdeutschen Mozartgesellschaft zitierte zum Rückblick auf die lange Zeit des Lockdowns, die Präsenzveranstaltungen unmöglich machte, die Zeile aus der Bach-Kantate BWV 38 „Aus tiefer Not schrei ich zu Dir.“ Mit diesen Worten, so sagte er, sei prägnant zusammengefasst, wie sich die in unserem Land als nicht systemrelevant erklärten Kulturschaffenden gefühlt haben dürften. Um so größer sei allerdings nun die Freude, dass man endlich wieder systemrelevant sei. Und darum würden auch, innerhalb kürzester Zeit, gleich drei Konzerte aus der Reihe der Stockacher Meisterkonzerte nachgeholt werden.

Vertieft in die mäandernden Klänge der Passacaglia in g Moll von H.I.F. Biber: Johanna Pichlmair. | Bild: Constanze Wyneken

Warum Konzerte bisher nicht möglich gewesen sind, habe er nicht wirklich nachvollziehen können, sagt Mais. Denn das Hygienekonzept im Bürgerhaus Adler Post sei sehr gut ausgefeilt. Schon im letzten Jahr, so erklärte auch Christa Bart vom Kulturamt Stockach, seien ja große Abstände zwischen den Sitzplätzen und Maskenpflicht, bis man am Platz war, Vorschrift gewesen. In diesem Jahr kamen nun die GGG-Regel (geimpft, getestet oder genesen) und das dauerhafte Tragen der Maske, auch auf dem Sitzplatz, hinzu.

Diese Meinung teilt auch Klaus Klöck, ein Zuhörer aus Liptingen. „Man hätte die ganze Pandemie hindurch hier Konzerte veranstalten können“, sagt er. „Mit den 1,50 Metern Abstand zu anderen Personen, der Maske und guter Lüftung des Saals gibt es eigentlich keinen Grund für das Nicht-Stattfinden von Konzerten.“ Außerdem sei es besonders für ältere Menschen, in deren Leben vielleicht nicht mehr so viel passiert, traurig gewesen, dass alles ausfiel. Zwar spiele er selbst auch Musik – auf der Gitarre oder der Handorgel – und er höre auch viel Musik. Doch käme bei so einem Konzert ja auch eine soziale Komponente hinzu.

Der österreichischen Violinistin Johanna Pichlmair gelang es, die von ihr dargebotenen Kompositionen auch emotional zu verinnerlichen. | Bild: Constanze Wyneken

Auf das erste Stockacher Meisterkonzert habe er regelrecht hingefiebert, erzählt Klaus Klöck, der hinzufügt: „Man kann die Stadt Stockach nur beglückwünschen zu der Leistung, diese Konzerte hier auf die Beine zu stellen.“ Wohin man hörte an diesem Abend – die Menschen sind froh, wieder in ein Konzert gehen zu können. Dies bestätigen auch Hannelore Schlenker und Hannelore Lange aus Friedingen an der Donau und Marianne Drexler aus Uhldingen, die mit ihrem Mann und ihrem Sohn das Konzert besuchte und sagte: „Ich habe das Beethovenjahr 2020 im Fernsehen verfolgt. Aber es geht nichts darüber, Künstler live zu erleben.“

Auch für die Künstlerin Johanna Pichlmair war dieser Live-Auftritt, der zweite nach dem Corona-Lockdown, etwas ganz Besonderes: „Ich habe ja während des Lockdowns ganz viel digital gespielt“, sagte sie, „aber vor Publikum zu spielen – das ist, wie wenn man endlich zuhause ankommt.“ Und sie scherzte: „Wenn ich mit den Berliner Philharmonikern spiele, bin ich froh, wenn man mich nicht heraushört. Heute, mit dem Soloprogramm ist das unvermeidlich.“ Gleichermaßen sei es auch eine große Verantwortung, die sie trage. Denn das Publikum sei sicher voller großer Erwartungen.

Mit einem Blumenstrauß dankte Christa Bart vom Kulturamt der Solistin Johanna Pichlmair. | Bild: Constanze Wyneken

Erwartungen, denen sie gerecht geworden sein dürfte. Denn es gelang Johanna Pichlmair, die von ihr dargebotenen Kompositionen emotional zu verinnerlichen und diese von ihr empfundenen Gefühle mit Hilfe des Mediums der Geige auch für das Publikum erlebbar zu machen. Mit Johann Sebastian Bachs Partita Nr. 3 E Dur, die thematisch passend mit einem Präludium – also einem Vorspiel – beginnt und mit allerlei fröhlichen Tänzen aus der Zeit des französischen Königshofs aufwartet, jubilierte die Meistergeigerin.

Mit Eugène-Auguste Ysayes Sonate a moll, opus 27 Nr. 2, faszinierte Pichlmair auf höchstem Niveau und präsentierte Heinrich Ignaz Franz Bibers Passacaglia in g Moll, welche auch „Schutzengelsonate“ genannt wird, als Aneinanderreihung ziselierter Klangstrukturen, die über einer sich repetierenden Basslinie mäanderten. Zuletzt (und was wäre ein Meisterkonzert ohne eine meisterhafte Zugabe?) begeisterte Pichlmair mit Nathan Milsteins Paganiniana-Variationen. Was für ein strahlender Abend!