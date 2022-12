Das Berufsschulzentrum Stockach (BSZ) kann auf eine lange Tradition zurückblicken, was Kunstausstellungen im Schulhaus angeht. Aktuell präsentiert Patricia Gödri im Rahmen der Kunstreihe „Schulart“ unter dem Motto „Universum der Emotionen“ Drucke ihrer Tablet-Kunst. Nachdem die Vernissage im vergangenen Schuljahr digital erfolgen musste, konnte nun die feierliche Eröffnung einer neuen Ausstellung am BSZ mit allen Schülern stattfinden. Darüber informiert die Schule in einer Pressemitteilung.

Bevor der erste Gang durch die Ausstellung mit der Künstlerin erfolgte, richtete Schulleiterin Saskia Metzler ermunternde Worte an die Schüler: „Geht mit offenen Augen durch die Gänge. Nutzt die einmalige Gelegenheit der Künstlerin Fragen zu stellen, was sie beim Erschaffen der Kunstwerke gefühlt oder gedacht hat.“

Mit Patricia Gödri hat das Berufsschulzentrum Stockach in seiner langen Ausstellungstradition einen neuen Meilenstein erklommen, heißt es in einer Pressemitteilung zur Vernissage. Die junge Künstlerin habe sich nämlich an eine neue Art der Kunst gewagt, indem sie die ausgestellten Werke auf ihrem Tablet kreiert hat.

Kunst mit kleinem Budget

Es handelt sich somit bei allen Bildern um Drucke. Ihre Affinität für digitale Illustrationen könne unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass sie derzeit in den letzten Zügen ihres Informatikstudiums ist. Als weiteren Grund fügt die Künstlerin den Kostenfaktor an: „Wie viele andere Studierende musste ich während der Pandemie mehr auf meine Ausgaben achten. Das Tablet hat es mir ermöglicht, künstlerisch tätig zu sein, ohne zu viele Kosten zu verursachen.“

Künstlerin Patricia Gödri vor einem ihrer Werke. | Bild: Lena Beirer

Gerade in dieser schwierigen Zeit sei es für sie wichtig gewesen, ihre Gefühle in Kunst ausdrücken zu können. Somit rückt die Kunstreihe die verschiedenen Emotionsfacetten und die mentale Gesundheit in den Vordergrund und thematisiert ein bisher tabuisiertes Thema, mit dem wohl jeder Betrachter mindestens einen Berührungspunkt hat.

Schüler sollen sich inspiriren lassen

„Patricia Gödris Kunst eröffnet unseren Schülerinnen und Schülern einen neuen Blick auf die digitalen Medien“ betont die Schulleiterin laut der Mitteilung. Während des Rundgangs durch die Ausstellung vernahm man immer wieder Erstaunen darüber, wie „echt“ die Bilder aussehen. Hauptaufgabe der Schüler aller Klassenstufen wird in den kommenden Wochen jedoch sein, ausgehend von der Ausstellung selbst kreativ zu werden und eigene Texte, Bilder oder Collagen zu entwerfen, heißt es weiter.

Die eingereichten Werke sind also thematisch mit der Ausstellung verbunden. In der Finissage am Schuljahresende werden die Schülerwerke von den Abiturienten präsentiert. Die Ausstellung dauert bis zur Finissage am 26. Mai und kann während der Schulzeit, werktags bis 16 Uhr im Berufsschulzentrum Stockach besichtigt werden.