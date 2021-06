von pm/löf

Die Feuerwehr Stockach hatte ein sehr arbeitsintensives Wochenende. Die Einsatzkräfte mussten zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen fünf Mal ausrücken. Es gab drei Vorfälle im Stadtgebiet und zwei Mal brauchte die Mühlinger Feuerwehr Überlandhilfe mit der Drehleiter in Schwackenreute. Bei den Einsätzen ging es hauptsächlich um Brände. Dies waren die Einsätze in Stockach selbst:

Brennende Rutschmatte

Am Freitagabend um 20.46 Uhr wurde die Abteilung Kernstadt zu einem Brand in einem Gebäude gerufen. Eine Rutschmatte hatte im Eingangsbereich eines Wohnhauses gekokelt und der dadurch entstandene Brandrauch zog in die Wohnräume, so eine Pressemitteilung der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte brachten die Person ins Freie und öffnete die Fenster der Wohnung zum Lüften. Mit einer Wärmebildkamera wurde nach der Brandursache gesucht.

Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 13 Personen vor Ort. Außerdem waren Polizei und Rettungsdienst vor Ort. Nach 45 Minuten sei dieser Einsatz beendet gewesen.

Rauch im Keller

Am Samstagabend um 19.55 Uhr begann ein Einsatz, da ein Keller in einer Doppelhaushälfte verraucht war. Beim Eintreffen der Feuerwehr hätten bereits alle Personen das Gebäude verlassen gehabt, so die Pressemitteilung: „Ein Atemschutztrupp ging mit einem C-Rohr in das Gebäude vor und fand in einem Technikraum ein brennendes Elektrogerät und einen Schrank.“

Die Feuerwehr löschte die Flammen und brachte das Brandgut vor die Tür. Es waren 21 Einsatzkräfte und fünf Fahrzeuge vor Ort.

Not-Türöffnung

Am Sonntagmorgen um 8.41 Uhr gab es schließlich noch einen weiteren Einsatz. Die Feuerwehr rückte zu einer Tür-Notöffnung nach Zizenhausen aus, denn es wurde eine ältere hilflose Person in einer Wohnung vermutet, heißt es in der Pressemitteilung. Die Einsatzkräfte öffneten die Tür zerstörungsfrei, doch sie fanden dort niemanden.