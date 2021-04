von Doris Eichkorn

Der Gemeinderat hat sich jüngst mit dem Thema Sonnenschutz in den Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Mühlingen beschäftigt. Dabei ging es unter anderem auch um die gepflasterte Fläche vor den Ausgangsbereichen der drei Gruppen der Kinderkrippe, also den Übergang in den Freispielbereich im Freien.

30 Meter lange Markise

Dieser Bereich heize sich in den Sommermonaten stark auf und das sei ein Problem. Auch die Räume würden sich gerade in den Sommermonaten schnell aufheizen, da die Beschattungsmöglichkeiten unzureichend seien. So wäre es eine sinnvolle Option, nun mit einer größeren Investition in Form der Beschaffung einer dreiteiligen Markise all diese Probleme gleichzeitig zu lösen, hieß es in der Sitzung. Die Markise soll eine Länge von insgesamt 30 Metern haben und auch Sonnenschutz für die Kinder bieten.

Es soll eine stabile Markise werden. Neben der kettenbetriebenen und mit Windsensorik ausgestatteten Markise an der Kinderkrippe, die rund 15.000 Euro kosten wird, gab es von der Firma Bikatec aus Volkertshausen auch Angebote für die Kindergärten. Markisen der Firma Bikatec sind häufig im Bereich der Gastronomie oder auch in diversen öffentlichen Einrichtungen zu finden.

Sonnenschirme für Kindergärten

Für die beiden Kindergärten in Mühlingen und Zoznegg sollen zwei Schirme beschafft werden, um gerade im Hinblick auf weitere coronabedingte Gruppentrennungen in den kommenden Monaten für alle Kinder genügend beschattete Bereiche im Außenbereich sicherzustellen.

Hierbei soll für den Kindergarten Regenbogen eine Ersatzbeschaffung eines Schirmes mit den Maßen 3,5 Meter mal 3,5 Meter zum Preis von 700 Euro und für den Kindergarten Wunderland ein Schirm in der Größe fünf mal fünf Meter zum Preis von 1900 Euro beschafft werden.

Mühlingen Mühlinger Schulen bekommen zu wenig Corona-Testkits Das könnte Sie auch interessieren

Der Gemeinderat sah die Investition als sinnig und notwendig an und genehmigte die Ausgaben einstimmig. Es soll auf eine hochwertige und gerade im Hinblick auf die Windanfälligkeit auch auf eine technisch gut ausgestattete Variante zurückgegriffen werden.