Die Stadt Stockach und die Gemeinden Bodman-Ludwigshafen und Eigeltingen erhalten Gelder aus dem Ausgleichsstock des Landes Baden-Württemberg. Insgesamt würden 29,9 Millionen Euro für 86 Vorhaben in finanzschwachen Kommunen im Regierungsbezirk Freiburg verteilt. 1,62 Millionen Euro davon erhalten Projekte in der Verwaltungsgemeinschaft Stockach. Der Förderschwerpunkt liege allgemein erneut auf Kinderbetreuung und Bildung. Im Bereich der Kinderbetreuung werde ein Höchstwert erreicht, so die Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg.

„Mit den Mitteln des Ausgleichstocks tragen wir in den strukturschwachen Gebieten zu einer Verbesserung der kommunalen Infrastruktur bei. Ziel ist es, Standortnachteile im ländlichen Raum gegenüber den wirtschaftsstarken Regionen zu verringern“, erklärte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer.

Mittel fließen in fünf Projekte

Stockach erhält Mittel für drei Feuerwehr-Projekte: 380.000 Euro für den Abbruch und Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Winterspüren, 50.000 Euro für die Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeugs (MLF) für die Abteilung Espasingen und ebenfalls ein MLF für die Abteilung Zizenhausen, für das es auch 50.000 Euro gibt.

Für Eigeltingen gibt es 240.000 Euro für den Abriss und Neubau der Tudoburghalle in Honstetten.

Bodman-Ludwigshafen erhält 900.000 Euro für den Abbruch und Neubau des katholischen Kindergartens St. Michael in Ludwigshafen. Im Februar hatte der damalige Bürgermeister Matthias Weckbach von 600.000 Euro Zuschüssen gesprochen, auf die Bodman-Ludwigshafen hoffe.

Ein Finanzierungs-Baustein damit gesichert

Die Gemeinde freue sich über die Mittel des Landes, so der neue Bürgermeister Christoph Stolz auf SÜDKURIER-Nachfrage: „Die Finanzierung des Kindergartens ist eine enorm große Aufgabe, die von mehreren Bausteinen abhängig ist. Insofern ist es beruhigend, zumindest einen dieser Bausteine gesichert zu wissen. Darauf wollen wir aufbauen.“

Der Abriss des Kindergartens ist bereits in den vergangenen Monaten geschehen. Am Ende der Amtszeit von Matthias Weckbach standen Zuschüsse noch auf der Kippe.