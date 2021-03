Der Wald braucht im Frühjahr viel Wasser – schon bald werden die ersten Bäume Blätter austreiben und zu blühen beginnen. „Die Saftzeit fängt jetzt an“, bestätigt Joachim Wingbermühle vom Kreisforstamt. Aber steht das Wasser zur Verfügung? Ende Januar versank der Raum Stockach immerhin unter einer dicken Schneedecke, im Anschluss regnete es gleich mehrere Tage hintereinander. Die Flüsse stiegen gut sichtbar an und traten zum Teil sogar über die Ufer. Reichte das, um den Grundwasserspiegel aufzufüllen? „Es ist besser als im letzten Jahr“, sagt Joachim Wingbermühle. Aber es gibt doch Einschränkungen, der Stockacher Stadtwald konnte bislang nur wenig profitieren.

Gestresste Bäume locken Schädlinge an

Der viele Regen Anfang Februar sei sicherlich positiv für den Wald gewesen, berichtete der Revierförster schon damals – und betonte: „Ich bin über jeden Tropfen froh.“ Durch die drei vergangenen Dürrejahre sei der Grundwasserspiegel stark abgesunken, was gerade Bäumen mit oberflächlichen Wurzeln große Probleme bereite. Nicht nur, weil sie direkt am Wassermangel leiden. Sondern auch, weil die Dürre den Befall mit Borkenkäfern begünstigen.

Der Grund: Gestresste Bäume senden Botenstoffe an, die die Schädlinge anlocken, wie Joachim Wingbermühle bereits in der Vergangenheit erklärt hatte. Im vergangenen Jahr war durch Borkenkäfer und Stürme im Stockacher Stadtwald zu viel Schadholz angefallen – und nicht nur dort, weshalb der Markt übersättigt und die Holzpreise niedrig waren. Der Waldwirtschaftsplan fiel daher wenig positiv aus.

Diese Schäden haben Borkenkäfer an Bäumen im Stockacher Stadtwald verursacht. Die Trockenheit begünstigt den Schädlingsbefall. | Bild: Freißmann, Stephan

Das Problem: Zu viel Wasser auf einmal

Helfen konnte der viele Regen und der Schnee in diesem Frühjahr aber in dieser Situation laut Wingbermühle nur begrenzt: „Das reicht noch lange nicht aus.“ Grund sei der Zeitraum, in der der Regen fiel – dieser sei viel zu kurz gewesen. Zudem habe der viele Regen den vielen Schnee vom Januar schnell schmelzen lassen. Der Boden habe die Menge an Wasser gar nicht aufnehmen können. „Da ist auch viel Wasser ungenutzt den Waldboden heruntergeflossen.“ Das habe sich an den Bächen und Flüssen gezeigt, die angeschwollen waren: „Das ist das Wasser, das oberflächlich abfließt.“

„Ich bin über jeden Tropfen Wasser froh.“ – Joachim Wingbermühle, Forstrevierleiter | Bild: Freißmann, Stephan

Besser wäre es gewesen, wenn der Schnee langsam geschmolzen wäre und der Niederschlag als leichter Landregen über eine längere Zeit gefallen wäre. Dann hätte das Wasser nach und nach die Erde eindringen und diese bis in größere Tiefen durchfeuchten können, so Wingbermühle.

Tatjana Erkert, Pressesprecherin der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, erachtet den Schnee aber dennoch als große Hilfe: Denn dieser sei im Gegensatz zum Regen nicht sofort wieder abgeflossen und habe „massiv für die Erholung des Bodenwasserspeichers gesorgt“.

Wasser wird über das ganze Jahr benötigt

Laut Joachim Wingbermühle braucht es aber generell noch viel mehr Regen, um den Grundwasserspiegel wieder richtig auffüllen zu können – und zwar über das ganze Jahr verteilt. Vor allem im Sommer brauche der Wald viel Feuchtigkeit, da der Wasserverbrauch bei warmen Temperaturen enorm sei, auch, weil viel Flüssigkeit verdampfe.

Grundwasserstände Derzeit herrschen in Baden-Württemberg laut der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) mittlere Grundwasserverhältnisse. Prognostiziert werden für den März aber weitere Anstiege. Ende Januar bewegten sich die Grundwasserstände im Bodenseeraum laut der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg auf unterdurchschnittlichem bis niedrigen Niveau. Die Grundwasserneubildung, die vornehmlich zwischen November und April stattfinden würden, habe in diesem Jahr lange auf sich warten lassen, so die Landesanstalt.

Neue Bäume sollen bald gepflanzt werden

Im Laufe des Frühjahrs sollen zudem neue Bäume im Stockacher Stadtwald gepflanzt werden – die erste Ladung werde nun geliefert, die zweite solle ab April folgen, so Joachim Wingbermühle. Wie lange die Pflanzarbeiten dauern werden, hängt aber von den Corona-Entwicklungen ab. „Ich hoffe, dass wir die Mitarbeiter kriegen“, so Wingbermühle. Im vergangenen Jahr sei das nämlich nicht der Fall gewesen.

Der Grund: Ein Teil der Arbeiter komme aus dem Ausland, etwa Osteuropa. Durch die Pandemie durften sie im Frühjahr 2020 nicht nach Deutschland einreisen, die Pflanzaktion musste darum nach hinten verschoben und im Herbst nachgeholt werden. Derzeit sehe es so aus, als dürften die Helfer zumindest in diesem Jahr über die Grenze kommen. Sollte das aber nicht der Fall sein, würden die Pflanzarbeiten laut Wingbermühle länger dauern, weil den Arbeitern vor Ort die Unterstützung fehlen würde.