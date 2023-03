Bei der

Hauptversammlung des Maschinenrings Tuttlingen-Stockach (MR) in der Witthohhalle in Emmingen ging es um Geschäftsberichte und die wirtschaftlicheEntwicklung des Verbandes. Nach Begrüßung des Vorsitzenden Bernd Moll wurde der Geschäftsbericht durch Geschäftsführer Volker Diener vorgetragen, wie es in einer Mitteilung heißt.Im Geschäftsbericht habe Diener einen Umsatz von mehr als elf Millionen Euro vermerken können. In verschiedenen Bereichen sei ein Rückgang verzeichnet werden, allerdings baue der MR immer wieder neue Geschäftsbereiche auf und erweitere andere. Dadurch habe der Umsatz erneut zum Vorjahr gesteigert werden können.

Es wurde auch über die europaweite Grünschnittausschreibung gesprochen. Der Maschinenring habe nur den Zuschlag für das Grünschnittsammeln bekommen können. Nach langen Gesprächen und Verhandlungen habe aber eine Einigung mit dem neuen Auftragnehmer gefunden werden können. Im Februar 2022 sei das Baurehäusle in Emmingen an der Geschäftsstelle eröffnet worden. Die zwei Verkaufsautomaten und seit August 2022 auch der Eisautomat böten den Landwirten die Möglichkeit, ihre selbsterzeugten Produkte 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche dem Endverbraucher anzubieten. Für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit wurden die Biogasberater Robert Wendel und Bernd Dietrich geehrt. Des Weiteren kündigte Volker Diener einen Energietag am 18. April in der Adler-Post in Stockach an.