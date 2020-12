von Constanze Wyneken und Susanne Schön

Weihnachten im Internet Die katholische Seelsorgeeinheit Stockach bietet auch an Weihnachten mehrere Gottesdienste mit Livestream im Internet an, zugänglich über www.kath-stockach.de. Und die evangelische Landeskirche in Baden weist auf die dreidimensional animierte Überallkrippe hin. Auf der Internetseite www.ueberallkrippe.de ist diese erreichbar, heißt es in einer Pressemeldung. Die Figuren der Krippe erzählen, wie sie Weihnachten erlebt haben – zugänglich an Heiligabend ab 10 Uhr. (eph)

Wo in der Region Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage Corona-konform begangen werden können:

In Bodman wird Heiligabend ab 12 Uhr vor der Krippe am Kirchenportal das Friedenslicht brennen. Seit 1986 wird jedes Jahr vor Weihnachten das Friedenslicht, das in Bethlehem entzündet wurde, mit dem Flugzeug nach Wien und von dort aus von Pfadfindern nach Deutschland gebracht. Wer möchte, kann an den Weihnachtstagen bis zum Abend des 26. seine Kerze am Friedenslicht entzünden und sich dieses so in die eigene Weihnachtsstube holen.

wird Heiligabend ab 12 Uhr vor der Krippe am Kirchenportal das Friedenslicht brennen. Seit 1986 wird jedes Jahr vor Weihnachten das Friedenslicht, das in Bethlehem entzündet wurde, mit dem Flugzeug nach Wien und von dort aus von Pfadfindern nach Deutschland gebracht. Wer möchte, kann an den Weihnachtstagen bis zum Abend des 26. seine Kerze am Friedenslicht entzünden und sich dieses so in die eigene Weihnachtsstube holen. Auch in Zizenhausen kann Festliches glänzen sehen, wer es sucht: Viele Zizenhausener haben sich dazu entschlossen, ihre Fenster adventlich zu schmücken. In den vergangenen Jahren hatte es dort stets die Aktion „Adventsfenster“ gegeben, organisiert von Renate Junginger. In diesem Jahr wurde die offizielle Aktion abgesagt, um Menschenansammlungen zu verhindern. Trotzdem leuchtet und strahlt es in Zizenhausen und auch Wertvolles, wie die 80-jährige Krippe im Schaufenster von Raumausstatter Brunner, gibt es zu bewundern.

Diese Krippe, im Schaufenster von Raumaustatter Brunner in Zizenhausen, hat schon mehr als 80 Weihnachtsfeste erlebt. | Bild: Constanze Wyneken

In Hoppetenzell gibt es ebenfalls etwas zu bewundern – den „Lebendigen Adventskalender„, der zu einem Spaziergang durchs Dorf einlädt. Es gibt dort sogar ein Adventshaus, das dort in der Alois-Sartory-Straße glitzert – man kann es nicht übersehen.

Mehr als nur ein Adventsfenster: In Hoppetenzell in der Alois-Sartory-Straße gibt es ein ganzes Adventshaus zu bestaunen. | Bild: Constanze Wyneken

In Espasingen gibt es ebenfalls einen Dorf-Adventskalender, der dazu einlädt, an Heiligabend, nach Einbruch der Dunkelheit, von Haus zu Haus zu wandeln um weihnachtlich so richtig in Stimmung zu kommen, zwar in diesem Jahr leider ohne Speisen und Getränke, dafür aber umso inniger weil ohne Ablenkung.

In Espasingen haben sich die Menschen wieder viel Mühe mit der Gestaltung ihrer Adventsfenster gegeben. Hier ein Fenster in der Seestraße 10. | Bild: Constanze Wyneken

In der Eigeltinger Pfarrkirche St. Mauritius ist von 15 bis 17 Uhr eine Lichterstraße zur Krippe eingerichtet. Sie macht die Weihnachtsgeschichte mit Musik und Texten erlebbar. Auch in Eigeltingen gab es keine offizielle Adventsfenster-Aktion. Aber viele Bürger, Firmen und Vereine haben trotzdem ihre Fenster geschmückt – beispielsweise in der Sonnenhalde. Hier stehen 18 Märchen-Figuren. Diese haben mit Beleuchtung einen besonderen Reiz, verbreiten aber auch tagsüber Freude.

In der Sonnenhalde kann man viele Märchen entdecken. Ein Besuch lohnt sich besonders im Dunkeln, denn dann werden die Figuren beleuchtet. | Bild: Susanne Schön

In Eigeltingen und der Seelsorgeeinheit Krebsbachtal kann man zu Weihnachten außerdem die Kirchen besuchen. Krippen laden zum Entdecken ein. In Eckartsbrunn ist erstmals seit Jahrzehnten wieder eine Krippe aufgebaut. Zudem kann in jeder Kirche das Friedenslicht aus Bethlehem mitgenommen werden. Vom 24. bis 26. Dezember liegen kleine Kerzen bereit. Ansonsten sollten eigene Kerzen oder Laternen mitgebracht werden.

und der Seelsorgeeinheit Krebsbachtal kann man zu Weihnachten außerdem die Kirchen besuchen. Krippen laden zum Entdecken ein. In Eckartsbrunn ist erstmals seit Jahrzehnten wieder eine Krippe aufgebaut. Zudem kann in jeder Kirche das Friedenslicht aus Bethlehem mitgenommen werden. Vom 24. bis 26. Dezember liegen kleine Kerzen bereit. Ansonsten sollten eigene Kerzen oder Laternen mitgebracht werden. Weihnachten kann man auch in der Natur erleben: Dort ist das Fest unter den Sternen und in der eigenen Seele zu erspüren.