Die Polizei hat laut einer Pressemitteilung am Donnerstagabend in der Radolfzeller Straße einen berauschten Autofahrer, der keinen Führerschein hat, aus dem Verkehr gezogen. Gegen 20.45 Uhr hätten Beamte des Polizeireviers Stockach einen 40-jährigen Renault-Fahrer kontrolliert. Bei der Überprüfung des Mannes hätten sie zunächst festgestellt, dass er keine Fahrerlaubnis besitze.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle hätten sich zudem Anzeichen für Drogenkonsum ergeben. Ein Vortest mit positivem Ergebnis habe den Verdacht bestätigt. Der 40-Jährige habe die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten müssen.

Da er laut Polizei keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2000 Euro bezahlen. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, so die Mitteilung weiter.