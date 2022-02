Der Vorfall habe sich gegen 20.30 Uhr auf einem Betriebsgelände in der Industriestraße ereignet. Am Fahrzeug sei ein Hydraulikschlauch geplatzt und austretendes, ätzendes Hydrauliköl sei dem Mann ins Gesicht gespritzt. Ein Rettungshubschrauber habe den Verletzten in eine Klinik gebracht.