Fußball ist längst nicht mehr nur Männersache. Der beste Beweis dafür sind die drei Mädchen-Mannschaften der FSG Zizenhausen-Hindelwangen-Hoppetenzell. In Konstanz und Salem hätten Vereine ebenfalls weibliche Jugendteams in allen drei Altersklassen, erzählt Marco Pietschmann, Mädchen-Koordinator bei der FSG Zi-Hi-Ho. Bei anderen Vereinen spielen eine oder zwei Mannschaften verschiedener Altersklassen oder ein Team, das sich aus mehreren Altersstufen zusammensetzt.

Pietschmann sagt, es sei viel schwieriger, Mädchen zu gewinnen. „Für Jungs ist Fußball der Volkssport, sie fangen oft schon mit fünf oder sechs Jahren an. Mädchen kommen eher später dazu, mit neun oder zehn. Die Konkurrenz der Hobbys ist da schon größer.“ Jugendtrainer Eugen Schell führt aus: „Mädchen zu uns zu holen war ganz harte Arbeit. Wir waren in Schulen unterwegs und haben auf Flyern Werbung gemacht.“

Erfolg beim Tag des Mädchenfußballs

Der Haupterfolg habe sich vor zwei Jahren eingestellt: „Wir waren in der Grundschule und der Haupt-, Werkreal- und Realschule, also in den Klassenstufen 1 bis 8, um alle abzufangen. Die Resonanz war sehr groß.“ Zum Tag des Mädchenfußballs kamen im letzten Jahr über 40 Teilnehmerinnen, größtenteils ohne Fußballerfahrung. „Etwa 20 davon konnten wir auch langfristig begeistern, hier mitzumachen“, freut sich Eugen Schell.

Mädchen werden bei der FSG genauso anerkannt und wertgeschätzt wie Jungs. „Der Mädchen-Bereich wird vom Verein sehr positiv unterstützt, gerade auch, weil wir Mannschaften anbieten können, ohne Spielgemeinschaften bilden zu müssen.

Das ermöglicht uns einen großen Gestaltungsspielraum“, erklärt der Mädchen-Koordinator, der seit diesem Jahr die Mädchen der D-Jugend trainiert. Jugendtrainer Arno Winkler begleitet seine Mädels schon im vierten Jahr. „Ich habe in der D-Jugend mit ihnen angefangen. In der Saison 2017/18 holte die Mannschaft sogar den Meistertitel„, berichtet er stolz.

Beim Training kein Unterschied

Die Trainer sagen, sie machten im Training keinen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Teams. „Wir lassen sie auch mal gegen eine Jungen-Mannschaft spielen. Manche Mädchen können den Jungs durchaus zeigen, was ne Harke ist“, sagt Eugen Schell lachend.

Man merke stark, wenn Mädchen früher mit Jungs zusammengespielt hätten. „Die Körperlichkeit und Bissigkeit sind größer. Andere müssen sich diesen Bereich stärker erarbeiten, damit sie sich trauen, mit dem Körper draufzugehen und um den Ball zu kämpfen.“

Gut für Persönlichkeitsentwicklung

Marco Pietschmann findet, es sollten noch viel mehr Mädchen Fußball spielen. „Einerseits ist da der Teamgedanke wie bei jedem Teamsport. Ich glaube, dass viele Hobbys der Mädchen relativ wenig im Team stattfinden, beispielsweise Reiten oder Ballett. Fußball tut der Persönlichkeitsentwicklung sehr gut.“

Sie lernten, als Team zu kämpfen, Fair Play zu wahren, Respekt gegenüber den Mitspielerinnen, Trainern und Schiedsrichtern zu zeigen und Regeln einzuhalten. Eugen Schell ergänzt: „Fußball schafft eine Bindung. Die Frauen der Damenmannschaft sind schon ewig befreundet. Auch die Mädchen werden lange befreundet bleiben.“

Im Mädchen-Team harmonischer

Um sich auch zu Wort zu melden, unterbricht die B-Jugend-Mannschaft kurz ihr Training. Sophia Schneider, 15, ist Kapitänin des Teams. Seit acht Jahren spielt sie Fußball, die ersten fünf mit Jungen, seither im Mädchen-Team. Jungs spielten körperbetonter, im Mädchen-Team sei es harmonischer, sagt sie.

Für ihr Hobby geht viel Zeit drauf. „Weil ich aus Messkirch komme, sind das fürs Training zweimal rund zweieinhalb Stunden und für das Spiel nochmal etwa vier Stunden“, rechnet sie vor. Ein Problem mit ihrem Freundeskreis habe sie deshalb jedoch nicht: „Die finden es gut, weil es ungewöhnlich ist. Und meine besten Freundinnen sind hier dabei.“ Sie verrät noch, dass ihre ältere Schwester ihr Vorbild sei und sie sich sogar vorstellen könne, Profifußballerin zu werden.

Die FSG Zi-Hi-Ho 1992 schlossen sich die traditionsreichen Vereine Fußballclub Zizenhausen, Hindelwanger Sportverein und Sport-Club Hoppetenzell zusammen. Aktuell werden drei aktive Herrenmannschaften, eine Damenmannschaft sowie entsprechende Junioren- und Juniorinnen-Teams zum Teil mit Kooperationspartnern betreut. Mädchen- und Damen-Fußball Das erste Mädchen-Team wurde im Spieljahr 2006/2007 organisiert. Aus diesem Nachwuchs entstand 2008 die erste Damenmannschaft. Seither setzt die FSG auf eine konsequente und erfolgreiche Nachwuchsarbeit im Bereich des Mädchen- und Damen-Fußballs. Aktuell spielen etwa 35 Mädchen sowie 45 Jungs aktiv Fußball bei der FSG. Kontakt für Interessentinnen Ansprechpartner für Mädchen-Fußball und Schnuppertraining (Jahrgang 2004 und jünger) ist Marco Pietschmann, Telefon (0174) 3428050. Mehr Informationen gibt es unter www.fsg-zi-hi-ho.de.

Ihre Teamkollegin Celina Franke, 15, aus Wahlwies, ist seit zwei Jahren bei der FSG Zi-Hi-Ho. „Ich spiele schon seit zwölf Jahren. Vorher war ich in Wahlwies und Ludwigshafen in gemischten Mannschaften. Hier ist es besser und offener. Man geht aufeinander zu und kann besser miteinander reden“, lautet ihr Fazit.

Über Celina kam Anna-Lina Zahradnik, 15, neu ins Team. Sie war vorher Leistungsturnerin und kickte in der Freizeit. „Wir müssen sehen, wo ihre Stärken liegen, sie muss sich auf ihrer Position wohl fühlen“, sagt Eugen Schell.

Mädchen schätzen Teamgeist

Als Abordnung der D-Jugendlichen nehmen die elfjährige Alexia Pietschmann und die ein Jahr ältere Maxime Kenn am Gespräch teil. Beide sind seit einem beziehungsweise anderthalb Jahren dabei. Sie schätzen den Teamgeist in ihrer Gruppe. Die Jungs aus der Klasse hätten gesagt, Fußball mache Spaß und durch den Mädchenfußballtag sei sie dazugekommen, erzählt Maxime.

Zu den Rundenspielen, die bald nach den Sommerferien beginnen, müssen die Mädchen weit fahren. „Am nächsten ist Owingen-Billafingen, der Radius beträgt aber etwa 45 Kilometer“, erklärt Eugen Schell. Man schließe sich über WhatsApp zu Fahrgemeinschaften zusammen.

„Ohne die Unterstützung der Eltern geht es nicht, das ist ganz klar“, sagt Marco Pietschmann. Er lobt diese für ihre Hilfe, die auch das Trikotwaschen einschließt. Und er wünscht sich, dass weitere Mädchen den Weg zu ihnen finden. „Neue Spielerinnen sind uns jederzeit herzlich willkommen.“