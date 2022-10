von Cornelia Giebler

In dieser Zeit des wieder aufflammenden Nationalismus hat Lucia Meyer ein wichtiges Buch geschrieben: die Geschichte einer Freundschaft zweier Familien über Grenzen hinweg. „Dieses Buch lässt uns mit Hoffnung zurück“, versprach Johannes Waldschütz in seiner Laudatio – die Hoffnung, das Verzeihen und Versöhnen möglich ist, durch die persönlichen Beziehungen zwischen den Menschen verschiedener Nationalitäten.

Buch und Autorin „Jenseits der Grenze“ ist im Jahr 2022 in der Reihe Hegau-Bibliothek des Hegau-Geschichtsvereins erschienen. Es ist im Buchhandel und im Alten Forstamt ab nächster Woche erhältlich. Autorin Lucia Meyer aus Wahlwies ist bis heute in tiefer Freundschaft mit der Familie des ehemaligen französischen Zwangsarbeiters, der ihrem Hof in Wahlwies zugeteilt wurde, verbunden.

„Die Aussöhnung fiel den Franzosen in der Nachkriegszeit schwer, und dass es die Städtepartnerschaften gibt, ist ein kleines Wunder“, erinnerte er an das 50-jährige Jubiläum der Partnerschaft Stockach/La Roche-sur-Foron, welches man eigentlich im Herbst dieses Jahres feiern wollte.

Das Foyer im Kulturzentrum Altes Forstamt war voll besetzt, als Stephan Dörflinger mit feinem Gitarrenspiel eine innige Atmosphäre für die anschließende Buchvorstellung schuf. „Jenseits der Grenze“ hat Lucia Meyer ihr Buch betitelt. Jenseits der Grenze befinden sich „Der Martin“, der 1943 mit 22 Jahren als französischer Zwangsarbeiter nach Wahlwies auf den Hof von Lucia Meyers Familie kam.

Und Tonton, der im April 1944 mit 20 Jahren von Saint-Claude aus eine „Reise in den Tod“ antrat: ins KZ Buchenwald mit dem Außenlager Dora und Bergen-Belsen. Doch Tonton hatte überlebt und alles aufgeschrieben. Im Frühsommer 1945 kehrte er nach Frankreich zurück. Er wog 40 Kilo bei einer Körpergröße von 1,80 Meter. Sein Bericht war in einem Buch im Jahre 1988 erschienen, in dem deportierte Franzosen aus dem Jura ihre Erlebnisse in deutschen Konzentrationslagern schilderten.

Nachdem Lucia Meyer von diesem Buch erfahren hatte, forschte sie danach, entdeckte es im Internet und erwarb es. „Eigentlich wollte die Frau von Tonton nicht, dass ich es lese“, erzählte sie im voll besetzten Foyer des Alten Forstamtes ihren Zuhörern.

Doch erst mit den Texten von Tonton habe die Geschichte ihrer Familie Bedeutung erhalten. Tonton, der Schwager von Herrn Martin, hatte nie mehr deutschen Boden betreten. Auch sprachen er und seine Frau in Anwesenheit von Lucia Meyer nie über die Vergangenheit.

Tontons Schilderungen von den Entbehrungen in den Lagern, der dort herrschenden Unmenschlichkeit und des unerträglichen Leids lässt Scham beim Zuhören aufsteigen. Diese Seiten in kursiver Schrift sind jedoch eingebettet in die Erzählung der Autorin, die in lebendiger Sprache ihre Erlebnisse in ihrer „zweiten Heimat“ schildert. Lachen erntet sie mit ihrer Beschreibung, wie sie standhaft den Verzehr „exquisiter Meeresfrüchte“ oder des gegarten Kalbskopfes verweigert. Viele Ferientage hatte Lucia Meyer bei und mit Familie Martin verbracht, in der Bretagne, in den Bergen und Städten. Mit „Staunen und Ehrfurcht“ habe sie „dieses ländliche ‚Wilkuder‘, eine feine Stadtwohnung betreten“.

Jenseits der Grenze der Feindschaft entwickelte sich zwischen den beiden Familien eine innige Freundschaft, die bis heute besteht. „Auf dem Weg der Freundschaft soll man kein Gras wachsen lassen“, übersetzte Lucia Meyer eine französische Redewendung.