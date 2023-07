Seit vielen Jahren betreiben die Mitglieder des Lions Clubs auf dem Straßenmarkt des Schweizer Feiertags einen Bücherstand, wo gebrauchte Bücher sehr günstig verkauft werden. Dieses Jahr fand die Aktion unter der Federführung des neuen Vizepräsidenten der Lions, Nikolaus Langner, statt. Das diesjährige erfreuliche Verkaufsergebnis: 1250 Euro. „Natürlich werden die Einnahmen wie immer einem guten Zweck zugeführt“, erklärt Jörg Lawrenz, der neugewählte Präsident der Lions Stockach, der den Service-Club jetzt für ein Jahr führen wird. „Wir haben den Betrag auf 2000 Euro aufgestockt“, erklärt Lawrenz, der diesen Scheckübergabe-Termin als seine Premiere als Präsident bezeichnet.

„Wir haben uns entschieden, diesmal die Einnahmen des Bücherverkaufs zu teilen“, erzählt Lawrenz. Die eine Hälfte des Betrags geht an die Jugendabteilung des hiesigen THW und die andere Hälfte an die Jugendfeuerwehr Stockach. „Ich war selbst zehn Jahre lang aktives Mitglied beim THW in Stockach und hab sehr schöne Erinnerungen an diese Zeit“, erzählt Lawrenz. Die jeweils 1000 Euro, die an die beiden Jugendorganisationen des THW und der Feuerwehr übergeben wurden, sind nicht zweckgebunden. „Mir es wichtig, dass das Geld im Jugendbereich für Aktivitäten ausgegeben wird, die den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl fördern“, betont Lawrenz.

Und genau das haben die Verantwortlichen – für das THW Jugendbetreuerin Jessica Puga Reichle und für die Feuerwehr Jugendwart Nico Schätzle – im Sinn. „Wir werden das Geld für die Verpflegung der Jugendlichen in unserem Sommerferienprogramm der Gesamtfeuerwehr Stockach verwenden“, erklärt Nico Schätzle. THW-Jugendbetreuerin Jessica Puga Reichle wird den Betrag für die Anschaffung einer mobilen Hygiene-Küche verwenden, die dann beim Schweizer Feiertag und im Jugend-Zeltlager des THW zum Einsatz kommen wird.