Die Schüler der Klassenstufe 9 des Nellenburg-Gymnasiums sind an politischen Fragen äußerst interessiert: Sie überschütteten Lina Seitzl (34), seit 2021 SPD-Bundestagsabgeordnete für den Landkreis Konstanz, mit jeder Menge Fragen. Kein Thema blieb ausgespart: Teilung Deutschlands, soziale Ungleichheit, Abschaffung der Studiengebühren, Reform des Bafög-Gesetzes, Regelung von Abtreibungen, Aktionen der Klimaaktivisten, AfD im Parlament, Waffenlieferungen an die Ukraine, Kosten der Bildung, hohe Selbstmordraten, Fachkräftemangel, Unterstützung von Flüchtlingen, Asyl, Abschiebungen, Anerkennung von Schulabschlüssen von Ausländern, Regelungen des Sorgerechts bei Geschiedenen, schleppendes Vorankommen der Digitalisierung.

Die von den 110 Schülern vorbereiteten Fragen waren für Seitzl eine echte Herausforderung, die sie allerdings mit Kompetenz und Charme meisterte. Schmunzeln musste sie auf die Bemerkung eines Schülers hinsichtlich des veralteten Schulsystems. „Seit 100 Jahren hat sich bei uns so viel verändert, nur das Schulsystem ist das gleiche geblieben.“ Er müsse jeden Morgen aufstehen und zur Schule gehen.

Anlass für den Besuch von Seitzl war der Tag des Grundgesetzes. Dieser werde allerdings am 23. Mai begangen, erklärte Gemeinschaftskundelehrerin und Organisatorin der Veranstaltung, Angela Wolf-Lenz, gegenüber dem SÜDKURIER. Der Mai-Termin wäre am Gymnasium organisatorisch jedoch nicht machbar gewesen. Deshalb wurde die Veranstaltung in die Nähe des 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, gelegt. Damit sich das Ganze nicht nur im Theoretischen bewegte, brachte Lina Seitzl für jeden Schüler das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Buchform mit. „Es ist nur ein kleines Büchle, nicht sehr dick“, erklärte sie. Es gelte seit 1990 für das wiedervereinigte Deutschland und stelle das Fundament unserer Demokratie dar. Und sie appellierte an die jungen Leute, sich politisch zu engagieren und an der kommenden Bürgermeisterwahl sowie den Landtagswahlen teilzunehmen.