Sie haben es wieder geschafft: Bei ihrem ersten Auftritt nach der Corona-Pause rissen über 40 Sängerinnen und Sänger des Liederkranzes Wahlwies unter der Leitung von Dieter Barck ihr Publikum mit „Legends of Pop“ zu Begeisterungsstürmen hin.

Flying Apples begleiten den Chor

Begleitet von der extra zusammengestellten Band Flying Apples mit Gitarrist Lothar Binder, Pianist Martin Giebler, Schlagzeuger Markus Schwab und Uwe Ladwig am Tubax zogen sie die etwa 250 Gäste in der Obsthalle am Winkelstüble in ihren Bann.

Nahezu jedes Lied wurde mitgesummt oder mitgesungen, überall wippten Füße und wiegten sich die Zuhörer im Rhythmus mit. Es wurde sogar getanzt. Und bei der Zugabe sangen alle gemeinsam mit dem Chor Bob Marleys „One Love“.

Anekdoten zu den Songs

Uwe Ladwig führte durchs Programm und hatte zu jedem Lied interessante Anekdoten parat. Die Gäste hörten unter anderem, dass Elvis das Lied „Can‘t help falling in Love“ seiner Oma zum Geburtstag gewidmet hatte und Udo Lindenberg seinen Hit „Hinterm Horizont“, der inzwischen dem Lindenberg-Musical den Titel liefert, für seine engste Freundin und Gefährtin Gabi Blitz geschrieben hatte, die kurz zuvor mit 33 Jahren gestorben war.

Stockach Streit mit Lokführern, Personalmangel und Baustellen: Am Wochenende fährt schon wieder kein Seehäsle Das könnte Sie auch interessieren

Dem Vorsitzenden des Liederkranzes, Wolfram Renner, fiel nach eigenen Worten ein Stein vom Herzen. „Es war sensationell und wir haben es in so kurzer Zeit einstudiert.“ Er habe sich vorsichtshalber überlegt, wie er reagieren würde, falls es zu Fehlern käme, bekannte er. „Ich hätte gesagt, es war so gewollt, es sollte nicht überprobt klingen.“ Solche Erklärungen waren jedoch überflüssig, denn der Chor meisterte die teils schwierigen Stücke mit Bravour.

„Bohemian Rhapsody hat noch nie so gut geklappt wie heute“, schwärmte Schriftführerin Kirstin Rix. Aber auch bekannte Werke der Beatles und der Rolling Stones (hier mit einem Solo der 19jährigen Duniya Das), von The Police und Elton John, Elvis und Coldplay wurden voller Leidenschaft interpretiert. Umsorgt vom aufmerksamen Helferteam klang der Abend bei Wurstsalat und Kürbissuppe aus.