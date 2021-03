Die Stockacher Kirchen wollen ein Trost sein für die Menschen in dieser schwierigen, Pandemie-geprägten Zeit und für sie da sein. Darum haben die Katholische und die Evangelische Gemeinde, die Freie Christengemeinde und die Neu-Apostolische Kirche in Stockach eine gemeinsame Aktion ins Leben gerufen, die sich #Lichtfenster nennt. Es geht bei der Aktion darum, sich mit Menschen, die von der Corona-Situation betroffen sind, Solidarität zu zeigen.

Die Aktion findet zu Beginn virtuell statt. Jeder, der Interesse hat, kann mit dem Handy daran teilnehmen unter www.lichtfenster-stockach.vercel.app. Besucht man diese App, kann man ein Handyfoto einer brennenden Kerze hochladen und einer bereits bestehenden Galerie zufügen.

Wer mitmachen will, stellt Kerze ins Fenster

Am Freitag, 12. März, um 19.30 Uhr erreicht die Aktion ihren Zenit: Dann sind die Bürger von Stockach und aus der Umgebung dazu eingeladen, Kerzen in ihre Fenster zu stellen, zum Gedenken an die Leidtragenden und Opfer der Pandemie und diejenigen, die in dieser Zeit um ihr Leben kämpfen.

Die Idee zum Lichtfenster an sich stammt von Bundepräsident Frank-Walter Steinmeier, der, so heißt es auf der Website www.bundespraesident.de, „ein Zeichen des gemeinsamen Gedenkens setzen und symbolisch Licht in diese dunkle Zeit bringen möchte“. Seit dem 22. Januar stellt der Bundespräsident täglich gut sichtbar eine Kerze in ein Fenster des Schlosses Bellevue in Berlin.

Woraus die Aktion #Lichtfenster entstand Die Aktion entstand aus der Initiative Weltweites Kerzenleuchten. Sie wurde ins Leben gerufen, um an jedem zweiten Sonntag des Monats Dezember aller verstorbenen Kinder dieser Welt zu gedenken. Ursprünglich geht die Aktion auf eine Initiative aus den USA zurück, die 1996 zum ersten Mal geplant wurde, um der Selbsthilfegruppe Compassionate Friends (Mitfühlende Freunde), also Eltern, die ein Kind verloren haben, Trost zu spenden. Das deutsche Pendant hierzu nennt sich: Bundeverband Verwaiste Eltern. Weitere Informationen unter www.aktionlichtpunkt.jimdo.com

Bodman-Ludwigshafen Plan B für den Weltgebetstag: Kreatives Trio macht trotz Corona Spendenaktion möglich Das könnte Sie auch interessieren

Dies ist nicht die erste gemeinsame Aktion der vier Stockacher Kirchengemeinden: Im vergangenen Sommer hatten sie einen gemeinsamen Gottesdienst im Stockacher Stadtgarten abgehalten, und am 9. November 2020, am Gedenktag der Reichspogromnacht, hatte es einen ökumenischen Gottesdienst in der St. Oswald-Kirche in Stockach gegeben.

Alle vier Monate, so erzählt Pfarrer Michael Lienhard von der Katholischen Kirchengemeinde, treffen sich die Vertreter der Kirchengemeinden. Beim jüngsten Treffen seien sie sich einig gewesen, dass sie als Kirchen den Menschen die Möglichkeit geben wollen, auch unter den jetzigen Corona-bedingten Gegebenheiten und Einschränkungen ein Miteinander zu erleben.

Menschen geraten in Vergessenheit

Stephan Strittmatter, Gemeindevorsteher der Neu-Apostolischen Gemeinde Stockach, umschreibt die aktuelle Situation so: „Momentan sind so viele Menschen in Isolation. Es geht schnell, dass Menschen vergessen werden, weil man sich derzeit nicht einfach treffen kann. Wir sollen uns daran erinnern, wen man schon lange nicht gesehen hat.“

Und es gebe so unglaublich viele von Corona Betroffene, so beschreibt Rainer Stockburger, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde. Neben den über 70.000 Menschen, die bisher an oder mit Corona gestorben seien, gebe es auch viele Ältere, die ebenfalls massiv betroffen seien: „Es sind Hunderttausende, die in Isolation sind oder um jemanden trauern. Hunderttausende, deren Träume zerplatzt sind durch Corona.“

Stockach Benefizaktionen für Kirchensanierung: Eine CD und eine musikalische Andacht sollen Geld für St. Oswald bringen Das könnte Sie auch interessieren

„Natürlich wäre es schön, wenn viele Leute mitmachen“, sagt auch Kay Schubert, Pastoraler Begleiter der Freien Christengemeinde in Stockach. Und Stockburger fügt hinzu: „Es ist wichtig, zu betonen, was für Schicksale dahinterstehen, wenn jemand an Corona verstirbt. Viele Leute sterben allein und ihre Angehörigen konnten sich nicht von ihnen verabschieden. Das verursacht unglaubliches Leid.“

Leid, an das mit der Kerze im Fenster erinnert werden soll. „Wir wollen als Kirche ein Zeichen setzen“, betont Pfarrer Rainer Stockburger. Die Kirchen weisen allerdings nicht nur auf die Aktion hin, sondern sie bieten auch konkrete Hilfe an – mit der Aktion Kauf2.

Kauf zwei, Spende eins

Hierbei wird dazu aufgerufen, beim Einkauf haltbarer Lebensmittel und von Produkten des täglichen Bedarfs jeweils ein zweites Produkt zu kaufen. Die Produkte können in den jeweiligen Pfarrbüros abgegeben werden.

Sobald dort dann eine Ration zusammengekommen ist, werden die Spenden an die Tafel übergeben. Weitere Infos hierzu gibt es unter www.kauf2.vercel.app.

Künftige Gemeinschafts-Aktionen geplant

Die vier Stockacher Kirchengemeinden haben vor, zukünftig weitere gemeinsame Aktionen zu realisieren. „Wir wollen für uns in aller Unterschiedlichkeit eine Brücke bauen“, erklärt Pfarrer Michael Lienhard. „Es gibt so vieles, das uns als gemeinsames Anliegen am Herzen liegt.“

Als nächste Aktion soll es am Freitag, 16. April, eine gemeinschaftliche, ökumenische Gedenkfeier für die Verstorbenen der Pandemie geben – es wird auf jeden Fall eine Veranstaltung im Freien werden. Der Ort steht noch nicht fest. Die Pfarrer hoffen allerdings, dass Feier im Stadtgarten stattfinden kann.