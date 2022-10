Rund 9000 Besucher haben sich seit Mai im Stockacher Stadtmuseum bereits von der Magie der Zeichen des katalanischen Künstlers Joan Miró in den Bann ziehen lassen. Eine Zahl, mit der sich Museumsleiter Johannes Waldschütz und Kulturamtsleiterin Corinna Bruggaier im Gespräch mit dem SÜDKURIER durchaus zufrieden zeigen.

„Wir werden damit sicher den sehr guten Wert von 2019 noch knacken“, sagt Waldschütz erfreut mit Verweis auf die Chagall-Ausstellung. Er hofft darauf, am Ende der Ausstellung dann insgesamt 10.000 Besucher verbuchen zu können. Die Erfahrungen mit vergangenen Ausstellungen hätten gezeigt, dass ganz viele Menschen noch auf den letzten Drücker kommen.

Ausstellung läuft noch bis 13. November

Immerhin: Bis einschließlich Sonntag, 13. November gibt es für alle Kunstbegeisterten nochmal die Gelegenheit, die Ausstellung zu besuchen. Und wer die Ausstellung ganz in Ruhe betrachten will, für den hat Johannes Waldschütz einen Geheimtipp parat: „Mittwochvormittags, freitagnachmittags oder samstagmorgens hat man oft das Glück, die Ausstellung ganz in Ruhe genießen zu können.“

Doch nicht über die Besucherzahlen, sondern auch über die zahlreichen Rückmeldungen, die sie zur Ausstellung bekommen, freuen sich Bruggaier und Waldschütz. „Wir sehen, dass die Leute zufrieden hier raus gehen“, berichtet der Museumsleiter, der auch regelmäßig selbst Besuchergruppen durch die Ausstellung führt.

Kreativität im Gästebuch

Ein Blick in das Gästebuch des Stadtmuseums zeigt eindrucksvoll, wie die ausgestellten Kunstwerke die Besucher zur Kreativität anregen. „Einige haben sich offensichtlich sogar zuhause hingesetzt, um etwas zu malen und haben es dann ins Gästebuch eingeklebt“, berichtet Waldschütz. Das freue ihn besonders. Denn genau das sei Joan Mirós Anspruch gewesen, dass sich die Leute mit der Kunst auseinandersetzen.

Die Finissage am 12. November Der feierliche Abschluss der Ausstellung „Joan Miró – Magie der Zeichen“ findet am Samstag, 12. November um 19 Uhr im Alten Forstamt ein. Wie in der gesamten Ausstellung steht auch bei der Finissage die Kooperation mit Akteuren aus der Stadt und das Erleben mit allen Sinnen im Vordergrund, teilt Museumsleiter Johannes Waldschütz mit. So spielt ein Trio der Stadtmusik mehrere Sätze aus Rolf Rudins Stück „Vor der Sonne – Impressionen nach einem Bild von Joan Miró“. Dazwischen lassen Kulturamtsleiterin Corinna Bruggaier und Johannes Waldschütz die Ausstellung mit launigen Anekdoten und harten Fakten Revue passieren, heißt es in der Ankündigung. Außerdem sprechen Schülerinnen und Schüler des Nellenburg-Gymnasiums über ihre Entwürfe für ein Logo zur Ausstellung. Einige dieser Logoentwürfe können zum Abschluss der Finissage sogar ersteigert werden. Der Eintritt zur Finissage ist frei, um eine Anmeldung per E-Mail an: m.steuer@stockach.de wird jedoch gebeten. (dha)

Nun biegt die Ausstellung auf ihre Zielgerade ein. Das ist für Johannes Waldschütz gleich mit einer doppelten Wehmut verbunden, denn wie inzwischen bekannt ist, wird er die Stadt Stockach Ende März 2023 verlassen, um neuer Kreisarchivar in Rottweil zu werden (der Südkurier berichtete). Die Miró-Ausstellung ist somit sein letztes großes Projekt für die Stadt. „Für mich ist diese letzte Phase daher geprägt von einer positiven Anspannung“, verrät er.

Es stehen noch einige Programmpunkte an

Auf dem Programm steht in den kommenden zwei Wochen noch einiges. So werden bis zum letzten Ausstellungstag mehrere Führungen für Erwachsene und Kinder angeboten. Unter anderem gibt es am Montag, 31. Oktober, um 15 Uhr eine besondere Gruselführung zu Halloween.

Am Abend des gleichen Tages gibt es für Erwachsene um 19 Uhr einen Vortrag in Form eines virtuellen Stadtrundgangs durch Barcelona – jene Stadt, die Miró so maßgeblich in seinem Wirken beeinflusst hat. Als Ortskundiger Führer steht Genís Ventura Fayol zur Verfügung, der selbst aus Barcelona stammt.

Die Miró-Ausstellung im Stadtmuseum Stockach kann noch bis Sonntag, 13. November, besucht werden. | Bild: Dominique Hahn

Ihren feierlichen Abschluss findet die Ausstellung am Samstag, 12. November, um 19 Uhr mit der Finissage im Alten Forstamt, zu der alle Kunstinteressierten eingeladen sind. Corinna Bruggaier und Johannes Waldschütz werden dabei nochmal ihren ganz persönlichen Rückblick auf die Ausstellung geben. „Dabei werden wir natürlich auch auf die vielen tollen Kooperationen eingehen, die sich mit der Ausstellung ergeben haben“, sagt Bruggaier.

Abschluss mit verkaufsoffenem Sonntag

Auch am Tag nach der Finissage, der zugleich ein verkaufsoffener Sonntag in der Stadt sein wird, soll die Ausstellung nochmals geöffnet sein. Außerdem gibt es an diesem Tag einen ökumenischen Abschlussgottesdienst im Stadtmuseum. Ab Montag, 14. November, ist das Museum dann erstmal geschlossen. Dann wird die aktuelle Ausstellung abgebaut und es laufen die Vorbereitungen für die nächste Ausstellung an.

Über die Weihnachtszeit wird die Krippe mit den Zizenhausener Terrakotten im Foyer des alten Forstamtes zu sehen sein, bevor von Februar bis April die Wanderausstellung „Demokratie wagen“ zur Geschichte der Demokratie in Baden seit 1848 im Stadtmuseum gastieren wird.

2023 soll ein lokales Thema zu sehen sein

Doch es soll auch im kommenden Jahr trotz des Weggangs von Museumsleiter Johannes Waldschütz wieder eine große Ausstellung im Stadtmuseum geben. Die Idee dazu stammt noch von ihm, umsetzen soll sie ein freiberuflicher Kurator, erklärt Corinna Bruggaier. Was genau geboten sein wird, das verraten Bruggaier und Waldschütz noch nicht. Nur so viel: Es soll ein lokales Thema sein, „das die Stockacher mit Sicherheit sehr interessieren wird“, so Johannes Waldschütz.