Sowohl im Internet als auch im Gemeinderat waren im Dezember des vergangenen Jahres Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Zoznegger Straße in Stockach diskutiert worden. Es würden sich nicht viele Autofahrer an das geltende Jahres Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Zoznegger Straße in Stockach diskutiert worden. Es würden sich nicht viele Autofahrer an das auf einem Teilstück geltende Tempolimit von 30 Stundenkilometern halten, hieß es damals von Anwohnern.

Stockach Zoznegger Straße: Anwohner klagen, dass Autos in ihren Augen zu schnell fahren würden Das könnte Sie auch interessieren

Wie Bürgermeister Rainer Stolz mitteilt, wurden seit Dezember 2020 über ein Dutzend Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. „Die Beanstandungsquote liegt bei unbedenklichen 3,9 Prozent.“ Damit ließe sich eine weitere, stationäre Geschwindigkeitsmessstelle nicht begründen. Mit den Beschlüssen, die Tempo-30-Zone in der Zoznegger und der Tuttlinger Straße anzuordnen, habe dabei den maximal zulässigen Rahmen bereits ausgenutzt.