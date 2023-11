Berglauf-Weltmeister Benedikt Hoffmann aus Wahlwies ist sportlich sehr erfolgreich. Erst vor wenigen Wochen hat er sein erstes UTMB-Rennen gewonnen, einen Lauf bei einer der weltweit größten Lauf-Serien. Vor drei Jahren wurde er Weltmeister im Berglauf und ist seit vielen Jahren Mitglied der Berglauf- und Ultralauf-Nationalmannschaft. Seit knapp zwei Jahren setzt er seinen Wunsch um, mindestens einmal im Jahr einen Benefizlauf auf die Beine zu stellen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Mir geht es gut und ich weiß dies zu schätzen“, sagt der 38-Jährige. „Deshalb möchte ich mich auch für diejenigen einsetzen, denen es nicht so gut geht.“ Den Plan hat er schon lange im Hinterkopf. Anfang 2022 setzte er diesen zum ersten Mal um. „Damals hatte ich endlich das Team zusammen, mit dem ich diesen Spendenlauf realisieren konnte“, sagt er. Mit dabei ist auch die Volksbank Überlingen. Deshalb heißt das Ganze „Volksbank-Benefiz-Lauf“. Die ersten beiden Male gingen die Spenden direkt in die Ukraine. Nun soll ein Projekt in Hoffmanns Heimat unterstützt werden: das Pestalozzi Kinderdorf in Wahlwies. Es feiert dieses Jahr sein 75-jähriges Bestehen. „Ich bekomme tagtäglich mit, mit welchem großen Einsatz und Engagement die Kinder und Jugendlichen betreut werden“, so Hoffmann. „Als ich dort nachgefragt habe, ob wir den Volksbank-Benefiz-Lauf dort starten sollen, waren alle sofort begeistert.“

Das Konzept ist ganz einfach: Start und Ziel ist auf dem Handwerkerparkplatz des Pestalozzi Kinderhauses in Wahlwies. Los geht es um 11 Uhr. Die erste Runde ist zwei Kilometer lang und vor allem auch für Kinder und Jugendliche und deren Begleiter gedacht. Danach geht es im Halb-Stunden-Rhythmus bis 15 Uhr auf eine Sechs-Kilometer-Runde rund um Wahlwies. „Die Strecke war für mich sehr leicht zusammenzustellen, da es ja mein Haupt-Trainingsgebiet ist“, sagt der 38-Jährige.

Mittlerweile ist das Team um Benedikt Hoffmann schon auf Sponsorensuche – und war erfolgreich. Neben der Volksbank Überlingen haben mehrere Unternehmen ihre Unterstützung zugesagt. „Ich hoffe natürlich, dass wir eventuell sogar einen fünfstelligen Betrag zusammenbekommen“, so der Wahlwieser. „Das wäre ein Traum, wobei dies in den aktuell schwierigen Zeiten nicht einfach werden wird.“ Aber: „Man muss sich hohe Ziele setzen, um diese auch zu erreichen.“ Letztlich zähle jeder Euro. Das Geld soll für das neue Gebäude eingesetzt werden, das aktuell im Pestalozzi Kinderdorf entsteht. Es ist ein neues Wohnhaus für sieben Kinder und Jugendliche. „Wir freuen uns auf den Benefizlauf und freuen uns, dass sich Benedikt Hoffmann so einsetzt“, sagt Sabine Freiheit, stellvertretende Ressortleitung Kommunikation und Fundraising im Pestalozzi Kinderdorf. „Das Geld, das gesammelt wird, kommt komplett der Einrichtung des neuen Wohnhauses zugute.“

Und mitmachen ist ganz einfach: Jeder, der mitlaufen möchte, kommt einfach am Sonntag, 12. November, zum Pestalozzi Kinderdorf nach Wahlwies. Dann wird eine Runde gemeinsam mit dem Berglauf-Weltmeister Benedikt Hoffmann gelaufen. Wer sich an den Spenden beteiligen möchte, kann auch direkt auf das eingerichtete Spendenkonto einen beliebigen Betrag überweisen. Wichtig ist das Kennwort „Volksbank Benefizlauf“. „Wir hoffen auf jede Menge Läuferinnen und Läufer und ganz viele Spender“, sagt Hoffmann. „Ich freue mich jedenfalls auf einen tollen Lauftag mit ganz vielen Laufbegeisterten und darauf, beim Laufen auch noch etwas Gutes zu tun.“

Berglauf-Weltmeister Benedikt Hoffmann lädt am Sonntag, 12. November, zum Volksbank BENEfiz Lauf ein. Er findet von 11 Uhr bis 15 Uhr mit Start und Ziel im Pestalozzi Kinderdorf in Wahlwies statt. Es gibt keine Zeitmessung, keine Startnummer, keine Startgebühr und keine Anmeldung. Für diese Einrichtung möchte er auch Geld sammeln, indem er möglichst viele Läuferinnen und Läufer mobilisiert, um Kilometer zu sammeln, für die es danach Geld von Sponsoren gibt. Natürlich kann auch jeder Einzelne spenden. Runden und Startzeiten: Auf einem Rundkurs, der etwa sechs Kilometer lang ist, werden Runden in einer Gruppe gelaufen. Start und Ziel ist jeweils am Pestalozzi Kinderdorf in Wahlwies. Erstmals wird es auch eine Runde für Kinder mit zwei Kilometern geben. Um 11 Uhr startet die Kinderrunde – auch mit Benedikt Hoffmann. Natürlich können auch Eltern, Bekannte und Erwachsene mitlaufen. Danach wird etwa im Halbstunden-Rhythmus die große Runde gestartet. Die Startzeiten: Kinderrunde: 11 Uhr, Hauptrunden: 11.15 Uhr, 11.55 Uhr, 12.35 Uhr, 13.15 Uhr, 13.55 Uhr, 14.35 Uhr, 15.15 Uhr.