Stockach Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Landtagswahl 2021: Die Grünen überholen in Stockach die CDU

In Stockach holt Dorothea Wehinger für die Grünen mit Abstand die meisten Stimmen bei der diesjährigen Landtagswahl. Die Christdemokraten sind dagegen die großen Verlierer. So reagieren die Fraktionen in der Stadt.