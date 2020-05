von SK

Der Unfall ereignete sich laut einer Mitteilung der Polizei am Montag gegen 8 Uhr auf der Landesstraße 205 von Seelfingen in Richtung Mahlspüren im Tal. Nach Angaben der Fahrerin habe das Tier im hohen Gras neben der Straße gesessen. Beim Ausweichmanöver übersteuerte sie laut der Meldung vermutlich das Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete mit dem Fahrzeug in einem Graben neben der Straße. An dem Auto entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Ein Abschleppdienst musste das Fahrzeug bergen. Dafür war die Landesstraße kurzzeitig gesperrt.