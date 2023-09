Das gab es in Stockach noch nie: Das Showteam Phoenix des TV Jahn Zizenhausen richtet zum allerersten Mal das Rendezvous der Besten aus – das badische Landesfinale, bei dem sich drei Teams für das Bundesfinale qualifizieren können. Die Turner aus Zizenhausen und ihre Kollegen vom Team Blues Brothers des TV Ludwigshafen (TVL) freuen sich bereits und fiebern dem Samstag, 16. September, entgegen. Sie sind zwei der fünf Teams, die in der Stockacher Jahnhalle antreten werden. Eine Jury wird die Choreografien bewerten und am Ende erhalten drei Teams die begehrten Startplätze fürs Bundesfinale, nach dem es zur Weltmeisterschaft 2025 weitergehen könnte.

Die Blues Brothers sind bereits amtierende Weltmeister. Team Phoenix hatte eigentlich das Ticket zur Weltmeisterschaft 2021 in Portugal, doch diese sei wegen Corona ausgefallen, erzählt Constantin Hirschle. Hirschle ist Turner und neben Nicole Hartmann, Laura Keller und Luka Tutuianu einer der vier Trainer in Zizenhausen. Außerdem habe er früher bei den Blues Brothers mitgeturnt, ehe in Zizenhausen 2015 das eigene Team entstand. Hirschle erzählt, es sei eine Herausforderung, da Phoenix bisher noch nie einen Wettkampf organisiert habe.

Die Veranstaltung Das „Rendezvous der Besten“ ist das Landesfinale des Badischen Turnerbunds. Es findet am Samstag, 16. September, zum ersten Mal in Stockach statt. Der Einlass für das Publikum in die Jahnhalle ist um 15 Uhr am oberen Eingang bei der Tribüne, Beginn ist um 16 Uhr. Unten sei der Sportlereingang. Constantin Hirschle vom Showteam Phoenix des TV Jahn erklärt, die Veranstaltung werde etwa zwei Stunden inklusive Siegerehrung dauern. Die fünf teilnehmenden Teams zeigen hintereinander ihre Choreografien, dann ist Pause, damit die Jury bewerten kann. Am Ende ist die Siegerehrung. In der fünfköpfigen Jury sitzt unter anderem Gerhard Mengesdorf, der Präsident des Badischen Turnerbundes. Der Eintritt beträgt 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Für Bewirtung sorgt der Ausrichter, das Showteam Phoenix des TV Zizenhausen, mit Kaffee, Kuchen und belegten Brötchen.

Choreografien auf 14 mal 14 Metern Fläche

Beim Landesfinale zeige jede Gruppe ihre fünfminütige Choreografie mit Tanz, Akrobatik und Turnen. Dabei habe jedes Team ein bestimmtes Thema oder Motto. Die Jury bewerte verschiedene Aspekte, zu denen auch die Ausnutzung der Turnfläche von 14 mal 14 Metern gehöre. Die Gestaltung der Choreografie sei sehr wichtig. „Jeder Schritt spielt eine Rolle“, so Hirschle. Team Phoenix tritt mit 17 Turnern an, die Blues Brothers sind dagegen mit 35 Personen auf der Matte. Der Teilnehmerzahl sei nach oben offen.

Showteam Phoenix des TV Jahn Zizenhausen bei der Weltgymnaestrada in Amsterdam. | Bild: Showteam Phoenix

Als Besonderheit hebt Hirschle hervor, dass eine der teilnehmenden Gruppen sogar Anzüge für eine Lichtchoreografie trage. Die Teams müssten zwar einige Anforderungen erfüllen, aber es seien keine Grenzen gesetzt.

Das Gruppenbild der Blues Brothers entstand bei der Weltgymnaestrada nach dem Auftritt beim Deutschen Abend vor 4000 Zuschauern. In der Bildmitte mit dem DTB-Präsidenten und Europameisterin und 25fache Deutsche Meisterin, Elli Seitz. | Bild: TV Ludwigshafen

Viele Hände packen hinter den Kulissen an

Hirschle erklärt zur Organisation, dass Freunde und Eltern beim Aufbau in der Jahnhalle helfen würden. Die Eltern würden sich auch um die Bewirtung der Zuschauer kümmern. Beim Abbau kämen dann noch weitere helfende Hände aus dem TV Jahn dazu. Phoenix sei von den Mitgliedern her ein sehr jungen Team, was eher selten sei, erzählt er.

Alessandro Ribaudo, Turner und Trainer bei den Blues Brothers, schreibt in einer Mitteilung, wegen der starken Konkurrenz hätten alle nach der Weltgymnaestrada in Amsterdam ohne Pause in den Sommerferien durchtrainiert. Es werde ein spannender und hochwertiger Wettkampf erwartet, denn es seien fünf Mannschaften am Start, die alle auch bei der Weltgymnaestrada gewesen seien.

Blues Brothers-Team so groß wie noch nie

Die Mannschaft des TVL zeige mit „Equilibrium – en Balance“ die Choreographie, mit der sie auch am Deutschen Abend in Amsterdam aufgetreten sei. Da die Blues Brothers inzwischen auf 35 Mitglieder angewachsen seien, habe man die Vorführung etwas verändert. „Für viele ist es daher am Samstag die Premiere bei den Blues Brothers und umso schöner, dass diese vor heimischem Publikum stattfindet“, so Ribaudo.

Bei Phoenix trägt die Choreografie den Namen „Instinkt“. Am Samstag werden aber nicht nur Turner, sondern auch Kunstradfahrer zu sehen sein. Constantin Hirschle berichtet, dass diese vor der Siegerehrung auftreten werden.