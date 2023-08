Das Ladenetz für Elektroautos im Raum Stockach ist in den vergangenen Monaten dichter geworden. Die Stadtwerke haben in der Kernstadt und den Ortsteilen nämlich insgesamt 22 neue Ladepunkte aufgebaut.

Wie der neue Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen Stein in der letzten Gemeinderatssitzung vor den Sommerferien ankündigte, sind inzwischen alle neuen Ladesäulen in Betrieb. Auch mit der Nutzung der neuen Ladeangebote sei man zufrieden, machte Stein in der Sitzung deutlich.

Damit haben die Stadtwerke ihren selbstgesteckten Zeitplan eingehalten. Im März hatte der damalige Geschäftsführer Jürgen Fürst angekündigt, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur bis zum Ende des ersten Halbjahres 2023 abgeschlossen sein soll.

Das sind die Standorte

In der Kernstadt befinden sich jeweils zwei neue Ladepunkte am Krankenhaus und in der Goethestraße. Auf dem Parkplatz an der Heinrich-Fahr-Straße sowie auf dem Parkplatz in der Dillstraße wurden sogar jeweils vier neue Ladepunkte eingerichtet.

Zudem wurden die Ladepunkte am Rathaus und im Parkhaus am Hägerweg erneuert und erweitert. Auch dort stehen nun laut Angaben der Stadtwerke jeweils zwei Ladepunkte zur Verfügung.

Auch die Ortsteile kamen zum Zug

In Wahlwies am Bahnhof, am Rathaus Zizenhausen und an der Schlossbrauerei in Espasingen wurden ebenfalls jeweils zwei neue Ladepunkte eingerichtet, berichtete Stein in der Gemeinderatssitzung.

Auf die neuen Ladesäulen folgt eine weitere Neuerung, denn seit dem 1. August können E-Auto-Nutzer neben anderen Zahlungsmöglichkeiten für die Nutzung der Ladesäulen auch eine hauseigene Ladekarte der Stadtwerke beziehen.