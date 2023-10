Kurz vor der Stockacher Bürgermeisterwahl meldet sich Amtsinhaber Rainer Stolz noch einmal zu Wort. Am Donnerstagnachmittag wendet er sich telefonisch an die Stockacher Lokalredaktion des SÜDKURIER, um mit einem Gerücht aufzuräumen, das in der Stadt über ihn kursiert, wie er selbst sagt.

Stockach Hundert Minuten mit den Bürgermeisterkandidaten: So war die Vorstellungsveranstaltung der Stadt Das könnte Sie auch interessieren

„Mir wurde zugetragen, dass im Wahlkampf mit der Behauptung hausieren gegangen wird, ich wäre vor 30 Jahren ohne jegliche Verwaltungserfahrung zum Bürgermeister gewählt worden. Diese Aussage ist einfach falsch. Das möchte ich klarstellen“, so Stolz.

Abgeschlossenes Studium und zwölf Jahre im Dienst

Bevor er Bürgermeister von Stockach geworden sei, habe Stolz an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl ein Studium zum Diplom Verwaltungswirt (FH) abgeschlossen und anschließend zwölf Jahre lang in verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung Tübingen gearbeitet, erklärt er. Dort habe er es bis zum Stadtamtsrat gebracht, so Stolz.

Nach diesen zwölf Jahren in der Tübinger Stadtverwaltung habe er ein Jahr lang Vaterschaftsurlaub genommen und in dieser Zeit die Verwaltung der Apotheke seiner Frau übernommen, bevor er sich in Stockach beworben habe.