Trotz einer pandemiebedingten Absage der Veranstaltungen rund um das Projekt „SchulArt“ wird es im Stockacher Berufsschulzentrum (BSZ) bunt. Denn die Salemer Künstlerin und Lehrerin Sonja Siems stellt dort im Rahmen des Projekts ihre Werke aus.

Laut Mitteilung der Schule sind die Exponate im Hauptgebäude des BSZ aufgehängt. Sie laden Schüler und Lehrer zu einem kurzen Moment des Innehaltens ein. Doch dahinter steckt noch mehr.

Jetzt heißt es für die Schüler: kreativ werden

Denn die Werke der Ausstellung „Woher? Wohin? und mittendrin...“ sind der Ausgangspunkt für weitere kreative Projekte, die die Schüler in den kommenden Wochen und Monaten angehen werden. Die Bilder werden beispielsweise in Deutschunterricht Gegenstand für künstlerische Beiträge der Schüler. Texte, Collagen oder Bilder etwa.

In einer Videobotschaft drückt Rektorin Saskia Metzler ihre Freude über die Fortsetzung der Kunstreihe aus. Trotz fehlenden Musik- oder Kunstunterrichts biete SchulArt den Schülern die Gelegenheit, ihr künstlerisches Talent auf vielfältige Weise darzustellen.

Jugendliche lernen, sich mit ihrem Talent einzubringen

Die Frage, die sich die Schüler zu Beginn des Projekts stellen müssen, sei: „Wie kann ich mich einbringen, mit dem, wer ich bin?“ Der nächste Schritt sei dann, dass die Schüler aktiv würden. Das, was die Jugendlichen dann erschaffen, sei thematisch immer mit der Ausstellung, die noch bis Ende Juni läuft, verbunden.

Stockach/Radolfzell Landwirtschaft aus erster Hand: Schüler porträtieren Bauernhöfe in sechs Kurzfilmen Das könnte Sie auch interessieren

Bei der Finissage zum Schuljahresende sollen diese Schülerbeiträge präsentiert werden. Organisiert werde diese von den Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums. Sie erschaffen laut Mitteilung aus den Schülerwerken Filmbeiträge oder setzen sie auf eine andere, kreative Weise in Szene.

Die Kunst muss zu den Menschen

Künstlerin Sonja Siems, die auch Lehrerin am BSZ ist, erklärt ihre Motivation für das Projekt: „Das Thema soll zur Reflexion anregen: Woher komme ich, wohin geht es vielleicht und wo sind wir gerade mittendrin?“ Was der Künstlerin in diesen besonderen Zeiten wichtig sei: die Kunst zu den Menschen zu bringen. Dies sei bei diesem Projekt gegeben, da die Bilder vor Ort hingen, aber auch digital weiterbearbeitet werden. (pm)